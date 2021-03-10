شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي للدولار قبيل تصويت مجلس النواب الأمريكي على حزمة التحفيز المالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الأربعاء على نحو سلبي في ظل الترقب عن كثب لجلسة تصويت مجلس النواب على حزمة التحفيز المالي.



وكشفت بيانات اقتصادية عن أن مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفع بنسبة 0.4% خلال الشهر الماضي اتساقا مع التوقعات بعد ارتفاع المؤشر بنسبة 0.3% خلال يناير/كانون الثاني.



وتتابع الأسواق عن كثب تصويت مجلس النواب الأمريكي اليوم على حزمة التحفيز المالي والتي وافق عليها مجلس الشيوخ لدعم الاقتصاد في مواجهة فيروس كورونا، وتشير التوقعات إلى تمريرها بشكل نهائي.



وتقدر قيمة هذه الحزمة بنحو 1.9 تريليون دولار، وتستهدف بها واشنطن تقديم الدعم المالي لمختلف القطاعات الاقتصادية والأسر والشركات الأكثر تضررا من تداعيات الجائحة.



وعلى صعيد التداولات، استقر مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:27بتوقيت جرينتش على نحو سلبي عند 91.9 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.2 نقطة وأقل مستوى عند 91.9 نقطة.