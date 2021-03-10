شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يعاود الانخفاض عقب بيانات المخزون الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الأربعاء مرة أخرى متخلية عن المكاسب التي سجلتها في وقت سابق اليوم، وذلك في أعقاب القفزة في المخزونات الأمريكية.



وأعلنت إدارة معلومات الطاقة عن قفزة في مخزونات الخام في أمريكا بنحو 13.8 مليون برميل إلى 498.4 مليون برميل في الأسبوع الماضي في حين توقع محللون ارتفاعها بحوالي 2.7 مليون برميل.



كان معهد البترول الأمريكي قد كشف أمس في بيانات أولية غير رسمية عن ارتفاع مخزونات الخام بنحو 12.9 مليون برميل.



ومن ناحية أخرى، استقر مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:21بتوقيت جرينتش على نحو سلبي عند 91.9 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.2 نقطة وأقل مستوى عند 91.9 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أبريب/نيسان بحلول الساعة 18:18 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 63.7 دولار للبرميل، وسجل الخام أعلى سعر عند 64.9 دولار وأقل سعر عند 63.1 دولار.



وتراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم مايو/أيار بنسبة 0.2% إلى 67.3 دولار للبرميل، وسجل الخام أعلى سعر عند 68.4 دولار وأقل سعر عند 66.5 دولار.