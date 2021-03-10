شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح "الرياض للتعمير" ترتفع 60% في 2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت نتائج أعمال شركة الرياض للتعمير، المُعلنة اليوم الأربعاء، ارتفاعاً في الأرباح بنسبة 59.5% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق تداول المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 227.9 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 142.9 مليون ريال في العام 2019.

وفي المُقابل، حققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 146.6 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 154.8 مليون ريال خلال العام 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال العام 2020 إلى تحسن نتائج أعمال الشركة الزميلة وذلك على الرغم من تأثر إثنين من مراكزها التشغيلية وهما مركز النقل العام ومزاد التعمير الدولي للسيارات بسبب القرارات الصادرة من الجهات المختصة ضمن الأجراءات الأحترازية للحد من أنتشار فيروس كورونا المستجد.

وتراجعت المبيعات إلى 237.7 مليون ريال خلال العام 2020، مُقابل مبيعات بلغت 249.7 مليون ريال خلال العام 2019.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 144.8 مليون ريال خلال العام 2020، مُقابل صافي أرباح بلغ 133.8 مليون ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.