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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مجلس البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، المظلة الرسمية للمؤسسات المالية الإسلامية أطلق بالتعاون مع المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، عبر الاتصال المرئي، ندوة عن (المصرفية المفتوحة .. قوة دافعة لنمو وتطوير الخدمات المصرفية الإسلامية)، بمشاركة عدد من المتحدثين وممثلي السلطات الرقابية من مختلف دول المنظمة. وعد الأمين العام للمجلس العام الدكتور عبدالإله بلعتيق خلال الندوة التكنولوجيا المالية عنصرا أساسيا في ازدهار وتطور الصناعة المالية، مؤكدا أهمية العمل على تعزيز التوجهات التكنولوجية الجديدة مثل: نموذج الخدمات المصرفية المفتوحة وتبني التكنولوجيا المالية لأقصى المستويات.



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