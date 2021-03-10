شكرا لقرائتكم خبر الشباب والاستثمار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - الشباب والاستثمار والقوائم المالية؛ عنوان ندوة افتراضية أقامها مركز التواصل والمعرفة المالية «متمم» بالتعاون مع هيئة السوق المالية وجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بهدف نشر الوعي في الجوانب المالية والاقتصادية، والإثراء المعرفي لدى الطلبة في مختلف التخصصات الجامعية. وتضمنت الندوة جلستين، ناقشت الأولى «الشباب والاستثمار» مع مدير توعية المستثمر في هيئة السوق المالية صالح الصيخان. وفي الجلسة الثانية «القوائم المالية»، تحدثت أخصائية التقارير والمتابعة في هيئة السوق المالية نايفة العومي.

كانت هذه تفاصيل خبر الشباب والاستثمار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.