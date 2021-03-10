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وتضمنت الندوة جلستين، ناقشت الأولى «الشباب والاستثمار» مع مدير توعية المستثمر في هيئة السوق المالية صالح الصيخان.
وفي الجلسة الثانية «القوائم المالية»، تحدثت أخصائية التقارير والمتابعة في هيئة السوق المالية نايفة العومي.
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