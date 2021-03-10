15 مليار دولار تسهيل متعدد العملات لصندوق الاستثمارات

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وأوضح الصندوق في بيان له أمس أن القروض وأدوات الدين تعد أحد مصادر التمويل الأربعة التي اعتمدها كجزء من استراتيجيته، مبينا أن التسهيل الائتماني المتجدد متعدد العملات يمنح مرونة للصندوق في تحقيق أهدافه وإدارة أصوله والتزاماته بطريقة محافظة، كما يشكل جزءا من استراتيجية التمويل المتنوعة والمستدامة للصندوق ضمن برامج تحقيق الرؤية الخاصة بالصندوق للفترة 2018-2020 و2021-2025.
وبين أن التسهيل سيوفر للصندوق سيولة إضافية، يمكن استخدامها متى ما دعت الفرصة لذلك، مؤكدا سعيه في أن يكون الشريك الاستثماري المفضل عالميا، ويواصل دوره الاستراتيجي الهادف لدفع عجلة التحول الاقتصادي للمملكة من خلال ضخ 150 مليار ريال سعودي سنويا في الاقتصاد المحلي.
اتفاقية تسهيل ائتماني متجدد متعدد العملات
- القيمة 15 مليار دولار
- الممولون 17 مؤسسة مالية دولية
- مواطن المؤسسات المالية: آسيا، الشرق الأوسط،، أوروبا، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة
الأهداف:
- منح مرونة لإدارة الأصول والالتزامات بطريقة محافظة
- توفير سيولة إضافية لاستخدامها متى ما دعت الفرصة
- أن يكون الصندوق الشريك الاستثماري المفضل عالميا
- دفع عجلة التحول الاقتصادي للمملكة وتمويل المشاريع
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