السواحة: هيئة الحكومة الرقمية تعظم العائد على الاستثمارات التقنية

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ورفع السواحة شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان على موافقة مجلس الوزراء على إنشاء هيئة الحكومة الرقمية.
وثمن الدعم من القيادة لمسيرة التحول الرقمي في المملكة، مؤكدا أن إطلاق هيئة الحكومة الرقمية يفتح آفاقا جديدة في الخدمات الحكومية الرقمية لإثراء تجربة المواطن من خلال خدمات رقمية استباقية ومتكاملة.
وتتمثل أبرز مهام الهيئة في المشاركة في إعداد الاستراتيجية الوطنية للحكومة الرقمية، وتنظيم أعمال الحكومة الرقمية والمنصات والمواقع والخدمات والشبكات الحكومية الرقمية ومتابعة ووضع المعايير الفنية لنماذج التحول الرقمي الحكومي، وإصدار القياسات والمؤشرات والأدوات والتقارير لقياس أداء الجهات الحكومية، إضافة إلى حوكمة أعمال السحابة الحكومية الرقمية والسحابات ذات العلاقة بقطاع الحكومة الرقمية.
وتتولى الهيئة بناء القدرات الوطنية المتخصصة في الحكومة الرقمية لتبني وتمكين التقنيات الحديثة، إلى جانب إقرار السياسات المتعلقة بأنشطة الهيئة والخطط والبرامج والمشاريع اللازمة لتنفيذها، كل ذلك بهدف تعزيز التجربة الحكومية الرقمية والارتقاء بمستوى الخدمات الرقمية إلى تطلعات المواطنين والمقيمين والزوار.
أهداف الهيئة:
- خلق تجربة موحدة للمواطن تتسم بالسهولة والتكامل
- رفع كفاءة نماذج الأعمال الرقمية الحكومية
- تعظيم العائد على الاستثمارات التقنية الحكومية
- تنمية وتطوير المواهب من موظفي الجهات الحكومية
أبرز مهام الهيئة
- المشاركة في إعداد الاستراتيجية الوطنية للحكومة الرقمية
- تنظيم أعمال الحكومة الرقمية والمنصات والمواقع والشبكات
- متابعة ووضع المعايير الفنية لنماذج التحول الرقمي الحكومي
- إصدار القياسات والمؤشرات والأدوات والتقارير لقياس الأداء
- حوكمة أعمال السحابة الحكومية الرقمية والسحابات ذات العلاقة
- بناء القدرات الوطنية المتخصصة وتمكين التقنيات الحديثة
- إقرار السياسات المتعلقة بأنشطة الهيئة والخطط والبرامج والمشاريع
- تعزيز التجربة الحكومية الرقمية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة
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