شكرا لقرائتكم خبر السواحة: هيئة الحكومة الرقمية تعظم العائد على الاستثمارات التقنية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة، رئيس اللجنة الوطنية للتحول الرقمي، أن هيئة الحكومة الرقمية ستكون رافدا مهما لخلق تجربة موحدة للمواطن تتسم بالسهولة والتكامل دون أي منغصات، إضافة إلى رفع كفاءة نماذج الأعمال الرقمية الحكومية وتعظيم العائد على الاستثمارات التقنية الحكومية وتنمية وتطوير المواهب من موظفي الجهات الحكومية.

ورفع السواحة شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان على موافقة مجلس الوزراء على إنشاء هيئة الحكومة الرقمية.

وثمن الدعم من القيادة لمسيرة التحول الرقمي في المملكة، مؤكدا أن إطلاق هيئة الحكومة الرقمية يفتح آفاقا جديدة في الخدمات الحكومية الرقمية لإثراء تجربة المواطن من خلال خدمات رقمية استباقية ومتكاملة.

وتتمثل أبرز مهام الهيئة في المشاركة في إعداد الاستراتيجية الوطنية للحكومة الرقمية، وتنظيم أعمال الحكومة الرقمية والمنصات والمواقع والخدمات والشبكات الحكومية الرقمية ومتابعة ووضع المعايير الفنية لنماذج التحول الرقمي الحكومي، وإصدار القياسات والمؤشرات والأدوات والتقارير لقياس أداء الجهات الحكومية، إضافة إلى حوكمة أعمال السحابة الحكومية الرقمية والسحابات ذات العلاقة بقطاع الحكومة الرقمية.

وتتولى الهيئة بناء القدرات الوطنية المتخصصة في الحكومة الرقمية لتبني وتمكين التقنيات الحديثة، إلى جانب إقرار السياسات المتعلقة بأنشطة الهيئة والخطط والبرامج والمشاريع اللازمة لتنفيذها، كل ذلك بهدف تعزيز التجربة الحكومية الرقمية والارتقاء بمستوى الخدمات الرقمية إلى تطلعات المواطنين والمقيمين والزوار.

أهداف الهيئة:







خلق تجربة موحدة للمواطن تتسم بالسهولة والتكامل



رفع كفاءة نماذج الأعمال الرقمية الحكومية



تعظيم العائد على الاستثمارات التقنية الحكومية



تنمية وتطوير المواهب من موظفي الجهات الحكومية



أبرز مهام الهيئة