92 مليارا إيداعات 40 دفعة لحساب المواطن

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وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 16.4 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته نحو 92 مليار ريال، منها 683 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة.
وقال المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني إن 77% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1050 ريال، فيما بلغ عدد أرباب الأسر أكثر من مليوني رب أسرة مشكلين ما نسبته 92%، بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.3 ملايين مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 172 ألف مستفيد، مشكلين 8% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.
وأشار القحطاني إلى أن نسبة أرباب الأسر بلغت 92%، أما ربات الأسر فقد بلغت نسبتهن 8%، بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات 43%، وشكل الذكور المستقلون 57%، موضحا أن 86% من إجمالي المستقلين تحصلوا على الاستحقاق الكامل، فيما حصل 14% على الاستحقاق الجزئي والأدنى.
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