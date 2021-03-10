شهادة الاعتراف الوطنية شرط لدخول 5 أنواع من الأجهزة الكهروتقنية للمملكة

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وأوضحت المواصفات السعودية أن هذا القرار سيطبق على كل من: أواني الطبخ الكهربائية مثل (غلايات المياه، جميع أجهزة إعداد القهوة بأنواعها)، وغلايات الزيت الكهربائية، والمضخات الكهربائية ذات القدرة 5 أحصنة فما أقل لجميع الاستخدامات، وكابلات القوى الكهربائية، كما يشمل القرار أجهزة ألعاب الفيديو وملحقاتها مثل (أجهزة ألعاب الفيديو، أجهزة التحكم، السماعات اللاسلكية، الشواحن وملحقاتها).
وأكدت المواصفات السعودية أن إلزام الموردين بالحصول على شهادة الاعتراف الوطنية « IECEE» لهذه المنتجات، يستهدف ضبط سوق المنتجات الكهربائية عالية الخطورة وحمايته من الأجهزة الرديئة أو المقلدة، وضمان تطبيق المواصفات السعودية لحماية المستهلك والسوق من المنتجات المستوردة غير المطابقة للمواصفات القياسية والتحقق من سلامة المنتج، إلى جانب تقليل الحوادث التي قد تتسبب فيها هذه المنتجات، وتسهيل دخول السلع عبر المنافذ الجمركية دون تكرار فحصها واختبارها.
يذكر أن الهيئة قد أصدرت خلال عام 2020 ، (9.204) تراخيص لمنتجات شهادات الاعتراف الوطنية (IECEE).
شهادة الاعتراف الوطنية للأجهزة والمكونات الكهروتقنية « IECEE»
شرط للسماح بدخول الأجهزة من المنافذ الجمركية بدءا من 1 / 7 / 2021
القرار يطبق على كل من:
- أواني الطبخ الكهربائية (غلايات المياه، جميع أجهزة إعداد القهوة بأنواعها)
- غلايات الزيت الكهربائية
- المضخات الكهربائية ذات القدرة 5 أحصنة فأقل لجميع الاستخدامات
- كابلات القوى الكهربائية
- أجهزة ألعاب الفيديو وملحقاتها (أجهزة ألعاب الفيديو، أجهزة التحكم، السماعات اللاسلكية، الشواحن وملحقاتها)
الأهداف:
- ضبط سوق المنتجات الكهربائية عالية الخطورة
- حماية السوق من الأجهزة الرديئة أو المقلدة
- ضمان تطبيق المواصفات السعودية لحماية المستهلك
- التحقق من سلامة المنتج
- تقليل الحوادث التي قد تتسبب فيها هذه المنتجات
- تسهيل دخول السلع عبر المنافذ الجمركية دون تكرار فحصها
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