شكرا لقرائتكم خبر عن بيانات التضخم و«التقنية» تقود ارتفاع الأسهم الأمريكية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية، الأربعاء، بعد أن أظهرت البيانات استمرار خفوت أسعار المستهلكين في فبراير/شباط، ما خفف بواعث القلق من طفرة في التضخم بينما يكتسب التعافي الاقتصادي زخماً.

صعد المؤشر داو جونز الصناعي 1.4% في منتصف الجلسة، وتقدم المؤشر ستاندرد أند بورز 0.76%، بينما زاد المؤشر ناسداك 0.24% بعدما كان مرتفعاً 1.23% مطلع الجلسة.

الأسواق الأوروبية

حومت المؤشرات الأوروبية الرئيسية، الأربعاء، قرب أعلى مستوياتها لما قبل الجائحة، على خلفية ارتفاع سهم أديداس بعد توقعات لمبيعات إيجابية ومكاسب في قطاعي الاتصالات والرعاية الصحية طغت على خسائر لقطاعي التعدين والسفر.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4% بعد أن دفعت زيادة أسهم التكنولوجيا الثلاثاء المؤشر القياسي إلى أعلى مستوياته منذ فبراير 2020.

وقادت أسهم شركات التعدين والتجزئة والسفر والترفيه الانخفاض في أوروبا، بينما قفز قطاع الاتصالات 2.3% وأسهم الرعاية الصحية واحدا بالمئة.

وتناوبت أغلب القطاعات الأوروبية على الصدارة خلال الأسبوع، بدءا من مكاسب الأسهم المرتبطة بالدورة الاقتصادية، مرورا بزيادة أسهم التكنولوجيا، ووصولا إلى ارتفاع القطاعات الآمنة نسبيا.

وزاد سهم أديداس الألمانية لصناعة الملابس الرياضية 2.8%، إذ تستهدف مضاعفة مبيعاتها عبر الإنترنت بحلول 2025 وزيادة استدامة منتجاتها، في إطار خطة خمسية لزيادة الربحية بحيث تقترب من منافستها نايكي.

كان المؤشر داكس الألماني قد شهد بداية قوية لشهر مارس آذار، وبلغ ذروة جديدة خلال جلسة اليوم، فيما يشيرالمحللون إلى أن تركيز الاقتصاد الألماني على التصدير خارج القارة يمنحه أفضلية مقارنة مع دول أخرى مثل فرنسا وإسبانيا اللتين تركزان أكثر على أوروبا.

وتدعم قطاع الاتصالات بتقدم سهم دويتشه تيليكوم 4.9% بعد أن رفع سيتي توصيته للسهم إلى «شراء» من «محايد»، قائلا إن وضع الشركة قوي في جميع قطاعات السوق.

الأسهم الآسيوية

تبعت أسعار الأسهم الآسيوية وول ستريت مرتفعة، الأربعاء، بعد صعود أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى. وارتفعت مؤشرات شنجهاي وهونج كونج، فما استثنت احتفالية الصعود كوريا الجنوبية وأستراليا.

وارتفع مؤشر شنجهاي بنسبة 0.7% إلى 3381.84 نقطة وتقدم نيكاي في طوكيو بنسبة 0.3% إلى 29106.84. وارتفع مؤشر جانج سينج في هونج كونج بنسبة 0.5% إلى 289904 نقطة. وفقد مؤشر كوسبي في سيول 0.6% إلى 2957.54 بينما انخفض المؤشر الأسترالي بنسبة 0.4% إلى 6745.60.

أسهم اليابان تغلق مستقرة بضغط مبيعات الصناديق

ولم يطرأ تغير يُذكر على الأسهم اليابانية، الأربعاء، إذ محت مبيعات صناديق محلية قبل نهاية السنة المالية مكاسب أسهم التكنولوجيا التي اقتفت أثر صعود بورصة وول ستريت الليلة الماضية.

وصعد المؤشر نيكاي 0.03 بالمئة ليغلق عند 29036.56 نقطة بينما كسب المؤشر توبكس 0.11 بالمئة إلى 1919.74 نقطة.

وارتفع نيكاي لأعلى مستوى في 30 عاما الشهر الماضي بفضل توقعات بتعاف اقتصادي سريع ونتائج قوية للشركات. وتجني الصناديق الأرباح قبل نهاية السنة المالية في اليابان الشهر الجاري.

وقال شويتشي اريساوا مدير عام إدارة أبحاث الاستثمار في ايواي كوزمو سيكيوريتيز «السبب الاقتراب من نهاية السنة... تحاول صناديق معاشات التقاعد وغيرها خفض حيازات الأسهم التي زادت خلال موجة الصعود. سيستمر البيع طوال الشهر وسيضغط على المؤشرات».

وزادت أسهم التكنولوحيا مقتدية بمكسب 4% لمؤشر ناسداك الأمريكي الزاخر بشركات التكنولوجيا وهو أكبر مكسب يومي منذ الرابع من نوفمبر فيما تراجعت عائدات السندات الأمريكية.

وكسب سهم فانوك 3.35 بالمئة وكان أكبر مساهم في مكاسب نيكاي وتلاه سهم شركة تشغيل الهاتف كيه.دي.دي.آي الذي ارتفع 3.44 بالمئة وشركة معدات اختبار الرقائق أدفانتست والتي زاد سهمها 1.34 بالمئة وسوني التي زادت 1.76 بالمئة. (وكالات)