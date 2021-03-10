شكرا لقرائتكم خبر عن 100 مليون مشترك في «ديزني بلاس».. ومتنزه كاليفورنيا يفتح قريباً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تجاوز عدد مشتركي خدمة البث «ديزني بلاس» حاجز 100 مليون مشترك حول العالم، حيث كشف بوب تشابك، أن الشبكة تجاوزت هذا المعيار في 16 شهراً فقط منذ إطلاقها.

وأضاف المدير العام للمجموعة في بيان: «إن النجاح الهائل الذي حققته ديزني بلاس، التي تجاوز الآن عدد مشتركيها 100 مليون مشترك، ألهمنا أن نكون أكثر طموحاً وأن نزيد استثماراتنا بشكل كبير في تطوير محتوى عالي الجودة».

وأصدرت خدمة ديزني عدداً من المسلسلات التلفزيونية الشهيرة منذ إطلاقها، بما في ذلك موسمان من «ذي ماندالوريان» والسلسلة الأولى من عالم مارفيل «واندا فيجين»، وكلا المسلسلين حقق نجاحاً باهراً، وكانا من بين أكثر المحتويات المرئية مشاهدة وفقاً لتقرير صادر عن شركة «نيلسن».

«ديزني لاند» يعتزم معاودة نشاطه قبل نهاية إبريل

وأعلنت مجموعة «ديزني» أنها تأمل في إعادة فتح مجمع «ديزني لاند» الترفيهي قبل نهاية إبريل/ نيسان المقبل، بعدما بادرت سلطات ولاية كاليفورنيا إلى تخفيف القيود الصحية المتصلة بجائحة «كوفيد-19» نظراً إلى التراجع الواضح في عدد الإصابات بفيروس كورونا فيها.

وقال المدير العام للمجموعة بوب تشابك «نأمل في أن يستمر الوضع في التحسن، وأن نتمكن من إعادة فتح متنزهاتنا أمام الزوار بسعة محدودة بحلول نهاية إبريل/ نيسان، على أن نحدد موعد الافتتاح في الأسابيع المقبلة».

وكانت سلطات كاليفورنيا أعلنت، الجمعة، السماح لـ«ديزني لاند» ومراكز ترفيهية أخرى، بإعادة فتح أبوابها اعتباراً من الأول من إبريل/ نيسان إذا لم تعد المقاطعة التي تتبع لها مصنفة «منطقة أرجوانية»، وهو مستوى الخطر الأعلى بحسب معايير كاليفورنيا.

ولا تزال مقاطعة أورانج حيث تقع مدينة «ديزني لاند» الترفيهية مصنفة ضمن المناطق «الأرجوانية»، لكن تصنيفهما قد يتراجع إلى المستوى الأدنى أي المناطق «الحمراء»، خلال بضعة أسابيع.

غير أن القدرة الاستيعابية للمجمعات المفتوحة في المناطق الحمراء ستقتصر على 15% من الطاقة الاعتيادية، ووحدهم سكان كاليفورنيا سيتمكنون في مرحلة أولى من الدخول إليها.

وأوضح بوب تشابك الذي كان يتحدث خلال الاجتماع السنوي للمساهمين في «ديزني»، أن الاستعدادات لإعادة فتح «ديزني لاند» قد تستغرق وقتاً، وقد لا تكتمل بحلول الأول من إبريل/ نيسان. (وكالات)