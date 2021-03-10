شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الكندي يتحول إلى الانخفاض عقب قرار الفائدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الكندي أمام أغلب العملات الرئيسية على نحو طفيف خلال تداولات اليوم الأربعاء، حيث تخلى عن مكاسبه عقب صدور قرار متوقع من البنك المركزي بشأن الفائدة.



وقرر البنك المركزي الكندي اليوم الإبقاء على معدل الفائدة عند 0.25% دون تغيير، وهي خطوة اتسقت مع توقعات الأسواق بشكل كبير.



ويستهدف البنك المركزي الكندي وغيره من البنوك المركزية العالمية سياسات نقدية تيسيرية من أجل دعم الاقتصادات في مواجهة فيروس كورونا.



يأتي هذا في الوقت الذي تتابع فيه الأسواق عن كثب تصويت مجلس النواب الأمريكي اليوم على حزمة التحفيز المالي والتي وافق عليها مجلس الشيوخ لدعم الاقتصاد في مواجهة فيروس كورونا.



وتحاول كندا وغيرها من الدول السيطرة على فيروس كورونا من خلال قيود الإغلاق وتوزيع المزيد من جرعات اللقاحات المضادة للمرض من أجل احتواءه.



وعلى صعيد التداولات، انخفض الدولار الكندي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 16:39 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 0.7907، وسجل أعلى سعر عند 0.7930 في حين سجل أقل سعر عند 0.7883.