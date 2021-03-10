شكرا لقرائتكم خبر عن مخزونات النفط في أمريكا تقفز بحوالي 14 مليون برميل في أسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت بيانات رسمية صادرة عن إدارة معلومات الطاقة عن قفزة في مخزونات الخام في أمريكا بنحو 13.8 مليون برميل إلى 498.4 مليون برميل في الأسبوع الماضي في حين توقع محللون ارتفاعها بحوالي 2.7 مليون برميل.



وهبط مخزون البنزين بنحو 11.9 مليون برميل إلى 231.6 مليون برميل، بينما هبط مخزون المقطرات بنحو 5.5 مليون برميل إلى 137.5 مليون برميل.



كان معهد البترول الأمريكي قد كشف أمس في بيانات أولية غير رسمية عن ارتفاع مخزونات الخام بنحو 12.9 مليون برميل.