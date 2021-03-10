شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح "أسمنت أم القرى" ترتفع 47% بالعام 2020 وإدارتها تُوصي بتوزيع 40 هللة للسهم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت نتائج أعمال شركة أسمنت أم القرى، المُعلنة اليوم الأربعاء، ارتفاعاً في الأرباح بنسبة 47.4% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق تداول المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 117.7 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 79.8 مليون ريال في العام 2019.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 144.5 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 106.6 مليون ريال خلال العام 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال العام 2020 إلى إرتفاع كمية وقيمة المبيعات وتحسن متوسط سعر البيع خلال العام الحالي مقارنة بالعام 2019.

وارتفعت المبيعات إلى 333.3 مليون ريال خلال العام 2020، مُقابل مبيعات بلغت 255.9 مليون ريال خلال العام 2019.

كذلك ارتفعت الإيرادات الأخرى خلال العام 2020، مقارنةً بالعام 2019، وانخفاض تكاليف التمويل خلال العام الحالي مقارنة بالعام السابق بالرغم من ارتفاع المصروفات البيعية والتسويقية والمصاريف العمومية والإدارية خلال العام 2020 مقارنة بالعام السابق وإرتفاع مصروف الزكاة خلال العام الحالي مقارنة بالعام السابق.

وفي بيان منفصل، أوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الثاني من العام المالي 2020، بقيمة 22 مليون ريال، بواقع 0.40 ريال للسهم، وبما نسبته 4% من قيمة السهم الإسمية.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 91.4 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 52.7 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.