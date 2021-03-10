شكرا لقرائتكم خبر عن صعود حذر لأسواق الأسهم وسط أداء متباين لـ «القيادية» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

على نار هادئة، سجلت الأسهم المحلية مكاسب متفاوتة في جلسة يوم الاربعاء، وسط أداء متفاوت لـ «القيادية» في الوقت الذي تحركت فيه مؤشرات الأسواق ضمن نطاقات محدود مع ارتفاع مؤشر سوق دبي 0.34% وسوق أبوظبي 0.42%. وبالرغم من استمرار تركز السيولة على سهمي «أبوظبي الأول» و«الدار العقارية» إلا أن ارتفاعات السهمين ظلت محدودة، حيث ارتفع «أبوظبي الأول» 0.14% و«الدار» 0.5% فيما صعد في سوق دبي «الإمارات دبي الوطني» 1.3% و«إعمار العقارية» 1.41%.

واستقطبت 4 أسهم نصف سيولة الأسواق بما يعادل 537.3 مليون درهم هي «أبوظبي الأول»، «الدار»، «دبي الإسلامي»، «إعمار العقارية».

واجتذبت الأسهم سيولة إجمالية بقيمة 1.04 مليار درهم منها 890.7 مليون درهم في سوق أبوظبي و151.08 مليون درهم في سوق دبي، والكميات المتداولة من الأسهم 222.5 مليون سهم توزعت بواقع 142.26 مليون سهم في أبوظبي و80.3 مليون سهم في دبي. وارتفعت أسعار أسهم 28 شركة بينما تراجعت أسعار أسهم 21 شركة، وجاء ذلك من خلال تنفيذ 5719 صفقة.

سوق دبي

وسجل مؤشر سوق دبي المالي ارتفاعاً قدره 0.34% إلى مستوى 2547.34 نقطة مع ارتفاع أسهم البنوك والعقار. وارتفع قطاع العقار أكثر من 1% نتيجة ارتفاع «إعمار العقارية» 1.41% و«إعمار للتطوير» 1.81% و«داماك» 0.87% و«ديار» 0.37%.

وزاد قطاع البنوك 0.32% نتيجة ارتفاع «الإمارات دبي الوطني» 1.33% مقابل نزول «دبي الإسلامي» 0.64%. وفي المقابل، تراجع قطاع النقل 0.69% مع تراجع «أرامكس» 1.3% أمام ارتفاع «الخليج للملاحة» 0.28% واستقرار «العربية للطيران». وهبط قطاع الاستثمار 0.4% بعد هبوط «دبي للإستثمار» 0.6% أمام ارتفاع «شعاع كابيتال» 0.7% واستقرار «دبي المالي» من دون تغيير.

سوق أبوظبي

وارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية 0.42% عند مستوى 5606.8 نقطة مع ارتفاع جماعي للمؤشرات القطاعية كافة. وارتفع قطاع البنوك 0.1% مع ارتفاع «أبوظبي الأول» 0.14% رغم تراجع «أبوظبي الإسلامي» 0.84% واستقرار «أبوظبي التجاري» من دون تغيير. وصعد قطاع العقار 0.47% مع صعود «الدار» 0.55% فيما نزل «رأس الخيمة العقارية» 1.14%. وزاد قطاع الاتصالات 0.79% بفضل ارتفاع «اتصالات» بالنسبة ذاتها. كما زاد قطاع الاستثمار 1.86% مستفيداً من ارتفاع «العالمية القابضة» 2.08% و«إشراق» 0.61% فيما استقر «الواحة كابيتال» عند إغلاقه السابق. كما ارتفع قطاع الطاقة 0.1% نتيجة ارتفاع «طاقة» 1.46% و«دانة غاز» 0.83% رغم تراجع «أدنوك للتوزيع» 0.48%.

توجه السيولة

وتصدر «أبوظبي الأول» التداولات في سوق أبوظبي، بقيمة 233.7 مليون درهم مغلقاً عند 14.22 درهم، تلاه «الدار» بسيولة بلغت 228.36 مليون درهم وأقفل عند 3.67 درهم، ثم «العالمية القابضة» باستحواذه على 163 مليون درهم من السيولة ليغلق سعره عند 49 درهماً.

وفي سوق دبي، تزعم التداولات «دبي الإسلامي» بقيمة 42.5 مليون درهم مغلقاً عند 4.64 درهم، تلاه «إعمار العقارية» باستحواذه على 33 مليون درهم من السيولة ليغلق عند 3.59 درهم، ثم «الإمارات دبي الوطني» بتداولات قدرها 18.6 مليون درهم ليغلق عند 11.35 درهم.

وجاء في مقدمة الأسهم المرتفعة في سوق دبي «اكتتاب» بنسبة 6.25% مغلقاً عند 0.204 درهم، بينما جاء في مقدمة الأسهم المتراجعة «الإمارات للمرطبات» بنسبة 9.94% وأقفل عند 15.85 درهم.

وفي سوق العاصمة، تصدر الارتفاعات «العربي المتحد» بنسبة 13.61% إلى 0.885 درهم، بينما تصدر التراجعات «بلدكو» بنسبة 9.55% ليغلق عند 0.161 درهم.

الجنسيات

وبشأن التداولات حسب الجنسيات في سوق أبوظبي، اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 71.2 مليون درهم محصلة شراء، منها 1.72 مليون درهم محصلة شراء العرب و9.97 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين و59.5 مليون درهم محصلة شراء الأجانب، وفي المقابل اتجه المستثمرون المواطنون نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 71.2 مليون درهم محصلة بيع.

وفي سوق دبي، اتجه المستثمرون المواطنون نحو الشراء بصافي استثمار بلغ 13.5 مليون درهم محصلة شراء، وفي المقابل اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والأجانب نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 13.5 مليون درهم محصلة بيع، منها 4.9 مليون درهم محصلة بيع العرب و2.3 مليون درهم محصلة بيع الخليجيين و6.27 مليون درهم محصلة بيع الأجانب.

المؤسسات

هذا وتباين أداء المحافظ الاستثمارية التي اتجهت نحو الشراء في سوق أبوظبي بصافي استثمار بلغ 13.75 مليون درهم محصلة شراء، بينما اتجهت نحو التسييل في سوق دبي بصافي استثمار بلغ 1.4 مليون درهم محصلة بيع.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون الأفراد نحو التسييل في سوق دبي بصافي استثمار بلغ 13.75 مليون درهم محصلة بيع، فيما اتجهوا نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار بلغ 1.4 مليون درهم محصلة شراء.

