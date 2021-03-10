شكرا لقرائتكم خبر عن «سي إن إن»: دبي من مركز تجاري صغير إلى أكثر مدن العالم شهرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت شبكة «سي إن إن» في تقرير حديث إن إمارة دبي، تحوّلت في غضون 50 عاماً من مركز تجاري صغير في الخليج العربي إلى واحدة من أكثر المدن شهرة على الأرض. وتقف ناطحات السحاب الشاهقة مثل برج خليفة والمشروعات الطموحة مثل جزيرة النخلة شاهدة على التطور سريع الوتيرة للمدينة، ومع تاريخها البدوي الطويل وجاذبيتها التي تستقطب الوافدين الجدد من جميع أنحاء العالم، لا يوجد مكان آخر مثل دبي.

وانضمت دبي إلى الإمارات المجاورة لتشكيل كيان دولة الإمارات العربية المتحدة في ديسمبر من عام 1971. وفي ذلك الوقت، لم يكن أحد يتوقع التطوّر الذي ستصل إليه المدينة الساحلية. ولكن بعد اكتشاف النفط، كانت الفرصة مهيأة لتحويل ما كان لقرون عدة ركناً هادئاً من العالم العربي، إلى واحدة من أكثر المدن حداثة وتطوراً، يقطنها ما يقرب من 3 ملايين نسمة.

عقلية تجارية

وبالنسبة لسلطان أحمد بن سليم، الذي بدأ العمل مفتشاً في الجمارك ليصبح الرئيس التنفيذي لموانئ دبي العالمية، إحدى أكبر شركات إدارة الموانئ في العالم، يرتبط صعود دبي ارتباطاً جوهرياً بالعقلية التجارية للقبائل البدوية التي اعتبرت هذا المكان موطناً لقرون عدة، وكانت مراكبهم الشراعية تتدفق في المياه حول المدينة.

ويقول ابن سليم: «أتذكر الشحنات التي كان يتم تفريغها في خور دبي، من إطارات وقطع غيار ومنتجات بلاستيكية وما إلى ذلك. إنه قلب دبي، وهذا هو مكان التجار ومكان إبرام الصفقات».

سلطان بن سليم

وفي الوقت الذي لعب فيه النفط دوراً رئيسياً في بناء ثروة دبي، إلا أن عقلية التجارة هي التي أسهمت في ازدهار المدينة، كما يوضح ابن سليم.

ويشير ابن سليم، إلى المراكب الشراعية الخشبية التقليدية الضخمة التي تزدحم في الخور، ويقول: «لقد ارتفعت حمولة المراكب من 500 طن إلى ألف طن من البضائع، ويمكنك أن ترى أعدادها وهي تصطف جنباً إلى جنب. إنها ذاهبة إلى الهند وإيران وإفريقيا. وهذه المراكب الشراعية والبضائع التي تحملها، هي التي ساعدت على وضع الأسس للمدينة الحديثة التي تقف شاهقة الارتفاع في الأفق على بعد 15 دقيقة فقط بالسيارة من الخور».

الضرورة أم الاختراع

وأضاف: «نحن سكان الصحراء أقوياء؛ حيث أتذكر عندما كنت صغيراً، فلم يكن هناك ماء، وكان علينا السير أميالاً للحصول عليه. ولم يكن الأمر سهلاً مثل اليوم، لكننا نجونا. ولكن كيف تنجو؟ الضرورة أم الاختراع، وكل شيء في دبي ابتكار».

وبالطبع، الابتكار في كل مكان تنظر إليه في دبي. خذ على سبيل المثال برج خليفة الذي يبلغ ارتفاعه 828 متراً، وهو أطول مبنى في العالم منذ اكتماله في عام 2008. إنه المبنى الأكثر شهرة في القرن الحادي والعشرين، وهو الآن ينافس الأبراج في نيويورك وسنغافورة في كل من الطموح والحجم.

توثيق بعدسة الكاميرا



وشهد راميش شوكلا كل هذا التغيير على أرض الواقع. وقد وصل شوكلا، المصوّر الفوتوغرافي، إلى دبي قادماً من مومباي في عام 1965، وكان في جيبه أقل من دولار.

ويقول: «وصلت إلى دبي ومعي كاميرتي و50 فيلماً. وعندما وصلت لم يكن هنالك شيء، فلم تكن هناك طرق معبدة.. فقط رمال الصحراء. لم تكن دبي مدينة حديثة، ولم تكن هنالك مياه ولا كهرباء. كانت حياة بسيطة وبدأت بتوثيقها بعدسة الكاميرا».

واستمر شوكلا في توثيق ولادة هذه المدينة على مدى العقود الخمسة التالية. وربما كانت أشهر صورة التقطها هي صورة شيوخ الإمارات المؤسسين للدولة معاً في ديسمبر من عام 1971. إنها الصورة التي توثّق بداية صعود دبي لتصبح روح الاتحاد وقلب الإمارات النابض.

423 رقماً قياسياً

كما أن دبي مهوسة بتحطيم الأرقام القياسية، فقد قدم داني هيكسون، المحكّم الرسمي من موسوعة «جينيس» للأرقام القياسية مؤخراً إلى خور دبي لتقييم محاولة تسجيل رقم قياسي عالمي آخر، وهذه المرة لأكبر مركب شراعي في العالم. وبغض النظر عن كونه رقماً قياسياً لا يشعر أي أحد بالقلق بشأن محاولة تحقيقه، إلا أن الدافع لتكون دبي الرقم واحد، هو جز من سعيها الدائم للتفوق وتكون المدينة الأكبر والأسرع والأحدث في كل شيء. ويوضح هيكسون: «لدينا نحو 423 رقماً قياسياً في دولة الإمارات، 60% منها لدبي. وهو رقم ضخم بذاته».

الفضاء



وبهذه الروح، تخطو دبي نحو مشروعها التالي في الفضاء، ففي عام 2020، أطلقت «مسبار الأمل» متوجهاً نحو مدار كوكب المريخ. وتم تصميم المسبار وتطويره وتشييده في مركز محمد بن راشد للفضاء؛ حيث يرأس سالم المري برنامج رواد الفضاء الإماراتيين في المركز. ويوضح المري، أن برنامج رواد الفضاء وإطلاق «مسبار الأمل» كلاهما جزء من قصة مستمرة، مضيفاً: «إن أسلافنا مستكشفون بفطرتهم. والكثير من النجوم لها أسماء عربية، والمستكشفون المسلمون كانوا يتطلعون دائماً نحو السماء والنجوم. وقد أسسوا لبنات العلم الذي نستخدمه حالياً لتطوير تقنيات الفضاء».