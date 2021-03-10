شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب الأمريكي بصدد الموافقة على حزمة تعافي «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - من المتوقع أن يحقق الرئيس الأمريكي جو بايدن أول انتصار تشريعي كبير الأربعاء مع مضي مجلس النواب قدماً في منح الموافقة النهائية لحزمة طرحها للتخفيف من تداعيات «كوفيد-19» بقيمة 1.9 تريليون دولار.

ويتوقع محللون أن الحزمة ستعطي دفعة قوية للاقتصاد الأمريكي، وتتضمن بنود الخطة، وهي من أكبر حزم التحفيز في التاريخ الأمريكي، مدفوعات مباشرة للأفراد تشمل أغلب الأمريكيين تبلغ 1400 دولار بما قيمته الإجمالية 400 مليار دولار ومخصصات لمساعدة الولايات والحكومات المحلية وتوسيع نطاق الائتمان الضريبي للأطفال وزيادة التمويل لعملية توزيع اللقاحات.

ووصف بايدن والديمقراطيون من حزبه، الذين لهم أغلبية بهامش ضئيل في الكونجرس، التشريع للموافقة على الحزمة المالية بأنه ضروري لمواجهة جائحة أودت بحياة أكثر من 528 ألفاً في الولايات المتحدة، وأصبح بسببها الملايين بلا عمل.

لكن الجمهوريين يقولون إن الحزمة باهظة للغاية، وتأتي في وقت ربما تكون فيه أسوأ مرحلة من الجائحة قد ولّت.

وتقول مصادر مطلعة على خطط البيت الأبيض إن بايدن قد لا يوقع على التشريع إلا في وقت لاحق من الأسبوع لحين خضوعه لمراجعات نهائية.

واجتمع مجلس النواب وعقد نقاشاً صباحياً لمدة ساعتين الأربعاء قبل التصويت النهائي على مشروع القانون، وكان المجلس قد أقر نسخة سابقة من التشريع الشهر الماضي، لكنه يحتاج إلى إقرار تعديلات أدخلها عليه مجلس الشيوخ الأمريكي مطلع الأسبوع. (رويترز)