شكرا لقرائتكم خبر عن «جوجل» تطلق دليل الذكاء الاصطناعي باللغة العربية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أطلقت «جوجل»، الأربعاء، دليلا خاصا عن «أساسيات الذكاء الاصطناعي» باللغة العربية بالتعاون مع «معهد أكسفورد للإنترنت»، وهو عبارة عن سلسلة من الشروحات المبسّطة والقصيرة لمساعدة الجميع على فهم مداخل الذكاء الاصطناعي وآلية عمله.

وسجّلت عمليات البحث المتعلّقة بموضوع «الذكاء الاصطناعي» ارتفاعًا متواصلاً على شبكة بحث جوجل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال الأشهر القليلة الماضية. ولعّل أحد الأسباب التي ساهمت في هذا الارتفاع هو تزايد عدد الوظائف التي تتطلّب مستوى معيّنًا من المعرفة التقنية. وبما أنّ العديد من المعلومات المختلفة تتوفّر عن الذكاء الاصطناعي، بات من الصعب التمييز بين الصحيحة والخاطئة منها أو حتّى إيجاد تفسيرات مبسّطة عن هذا الموضوع.

حقائق مفيدة عن الذكاء الاصطناعي: