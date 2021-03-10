شكرا لقرائتكم خبر عن «آراب هيلث» و«ميدلاب» يدعمان اقتصاد دبي بـ756 مليون درهم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

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ووتر مولمان: اللقاح في الإمارات عامل حاسم لعودة ممارسة الأعمال

عصام كاظم: دبي في طليعة انتعاش قطاع فعاليات الأعمال عالمياً

حقق معرضا آراب هيلث، وميدلاب الشرق الأوسط، أعمالاً تزيد قيمتها على 3.7 مليار درهم خلال نسخة 2020 من المعرضين، بزيادة سنوية بلغت 3.7%، كما أسهمت المعارض بأكثر من 756 مليون درهم في اقتصاد دبي من خلال الإنفاق المباشر وغير المباشر من قبل الزوار والشركات العارضة. ووفقاً لآخر استطلاع أجرته «إنفورما ماركيتس»، أكد أن 85% من زوار المختبرات والرعاية الصحية الذين شملهم الاستطلاع، باتوا يرغبون في حضور الأحداث الحية مرة أخرى، وهذا ما يؤكد الطلب الكبير على حضور ودعم الاقتصاد المحلي عند زيارة «آراب هيلث» و«ميدلاب الشرق الأوسط» عند عودتهما إلى مركز دبي التجاري العالمي في الفترة الممتدة ما بين21 و24 يونيو 2021، والذي سيقام هذا العام تحت شعار «بالأعمال نتحد».وقال ووتر مولمان نائب الرئيس التنفيذي لشركة «إنفورما ماركيتس»: «تشير نتائج استطلاعنا الأخير، بوضوح، إلى رغبة كبيرة في العودة إلى تنظيم الأحداث الحية، وإعادة التواصل بين الحضور وجهاً لوجه، في طليعة ما يبحث عنه جمهورنا الرئيسي، حيث كانت الرسالة الواضحة من جميع المشاركين في الاستطلاع هي أنهم يتوقون بشدة، لأن يكونوا حاضرين في الحدث الحي تزامناً مع إعطائهم ضمانات للشعور بالأمان أثناء القيام بذلك، بفضل الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي قامت بها دولة الإمارات». وأضاف: «وبحسب الاستطلاع الأخير، فإنه يمكننا أن نتوقع أن يستقطب الحدثان حوالي 61000 زائر، حيث سيحضر نصفهم تقريباً الحدث شخصياً في نسخته الحية، بينما سيحضر النصف الآخر الحدث عبر الإنترنت بنسخته الافتراضية، وبعد أن رأينا مدى نجاحات الأحداث التي أقيمت مؤخراً في دبي، فنحن واثقون جداً ومؤمنون بتقديم وتنظيم حدث حي قوي وناجح تزامناً مع تقديم تمثيل جيد ومشرف لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا».وأوضح أن التزام حكومة الإمارات بتطعيم السكان وتسهيل إجراءات توزيع اللقاح ضمن بيئة آمنة للناس، كان عاملاً حاسماً في الثقة للعودة إلى ممارسة الأعمال، فنحن في واحد من البلدان القليلة في العالم التي استطاعت أن تجعل حدوث هذا ممكناً؛ إذ يعود الفضل في ذلك كله للعمل الحكومي المذهل الذي قامت به دولة الإمارات».وأضاف مولمان: «لا تقتصر مجريات معارضنا على إبرام الصفقات التجارية بين المشاركين فيها فحسب؛ بل لها أيضاً تأثير كبير في الاقتصاد المحلي ودعم الصناعات مثل السياحة والضيافة وقطاع الأغذية والمشروبات والطيران، فنحن حقاً بالأعمال نتحد».وقال عصام كاظم الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري: «لقد كان من الضروري أن تكون لدينا أفضل السياسات والإجراءات المعمول بها، كما كان يجب علينا أن نتعامل مع أصحاب المصلحة محلياً ودولياً لضمان شعور جميع الزوار بالأمان والقدرة على السفر من وإلى دبي، بكل ثقة، ولقد عملنا عن كثب بشكل وثيق مع شركائنا الاستراتيجيين بما فيهم شركة إنفورما ماركيتس، ومركز دبي التجاري العالمي، تزامناً مع تطبيق أحدث الإرشادات والتدابير الاحترازية واتباع أفضل الممارسات لخلق بيئات آمنة لإقامة فعالياتهم الحية، ووضع دبي في طليعة انتعاش قطاع أحداث وفعاليات الأعمال على مستوى العالم».ويقام الحدثان في الفترة من 21 إلى 24 يونيو 2021 في مركز دبي التجاري العالمي، حيث سيشهد كل منهما مشاركة مجموعة من المتحدثين الرئيسيين، ونقاشات الطاولة المستديرة وإحاطات حول ما يشهده هذا القطاع من تطورات، إضافة إلى عرض المنتجات، وتعزيز فرص التواصل، فضلاً عن سلسلة من الاجتماعات الثنائية المجدولة مسبقاً، مع التركيز في الوقت عينه، على خلق الفرص وإقامة علاقات دائمة.ويعد معرضا «آراب هيلث» و«ميدلاب الشرق الأوسط» قطعة أساسية من نسيج الأعمال والتجارة في الإمارات، حيث تعتبر عودة الأحداث الحية إلى الواجهة مؤشراً مهماً على تجديد الثقة والالتزام في دولة الإمارات العربية المتحدة واعتبارها ممراً تجارياً مهماً للغاية، ومن المهم أيضاً لرواد قطاع الرعاية الصحية، الآن، أكثر من أي وقت مضى، أن يجتمعوا ويتواصلوا معاً، ويناقشوا مستقبل الصناعة ويقوموا باستئناف ممارسة الأعمال التجارية، كما كانت سابقاً.وسيستضيف «آراب هيلث» و«ميدلاب الشرق الأوسط» في الشهر الذي يسبق انعقاد كل منهما في دبي، سلسلة من الندوات الرقمية اليومية، بهدف إتاحة الفرصة أمام المشاركين للقاء الشخص أو الجهة المناسبة، وإبرام الاتفاقيات والصفقات التجارية معها، وسيتم التركيز بصورة كبيرة ضمن هذه الأيام، على التجارة الإلكترونية التي ستتيح للمشاركين عرض أحدث منتجاتهم وأبرز التقنيات التي تم ابتكارها، كما ستسمح لهم بالتواصل مع العملاء المناسبين، إضافة إلى عقد مجموعة من الجلسات الإعلامية المركزة التي تجذب المتخصصين في مجال الطب والرعاية الصحية من المنطقة وخارجها. وسيتم إطلاق منصات آراب هيلث وميدلاب الشرق الأوسط، الرقمية عبر الإنترنت في 23 مايو 2021، وستبقى متاحة للمشاركين حتى 22 يوليو 2021.