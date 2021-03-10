شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب والعملات فى السعودية اليوم الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت أسعار العملات فى السعودية اليوم الأربعاء الموافق 10-3-2021، أمام الريال السعودى، وسجل 1 دولار أمريكى استقرارا عند 3.75 ريال سعودى و1 ريال سعودى بـ 0.27 دولار أمريكى، أما 1 يورو سجل انخفاضا ليسجل 1 يورو يسجل 4.46 ريال سعودى مقابل سعره أمس كان بـ 4.47 ريال سعودى، و1 ريال سعودى بـــ 0.22 يورو.

وتراجعت العملات عالية المخاطر ومن بينها الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي بعدما سجلا مكاسب كبيرة أمس الثلاثاء.

وتراجعت بتكوين بعدما تجاوزت في وقت سابق 55 ألف دولار وذلك لأول مرة منذ 22 فبراير.

وجاءت أسعار العملات اليوم فى المملكة العربية السعودية كالتالى: دولار أمريكى (USD)

1 دولار أمريكى يسجل 3.75 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 0.27 دولار أمريكى.





يورو (EUR)

1 يورو يسجل 4.46 ريال سعودى مقابل سعره أمس كان بـ 4.47 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 0.22 يورو.





ين يابانى (JPY)

1 ين يابانى يسجل 0.03 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 29.01 ين ياباني.

جنيه مصرى (EGP)

1 جنيه مصرى يسجل 0.24 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 4.19 جنيه مصرى.

درهم إماراتى (AED)

1 درهم إماراتى يسجل 1.02 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 0.98 درهم إماراتى.

وارتفعت أسعار الذهب في السعودية، حيث سجل سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية عند سعر 207.31 ريال سعودى، مقابل سعره أمس 206.42 ريال سعودى.

وانخفضت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، بعد أن سجل أكبر قفزة فى شهرين بالجلسة السابقة حيث ساهم ارتفاع عائدات الخزانة الأمريكية والدولار فى إضعاف جاذبية المعدن الأصفر. كما انخفض الذهب فى السوق الفورية 0.2% ليسجل 1712.82 دولار للأونصة بحلول الساعة 05:25 بتوقيت جرينتش، بعدما ارتفع أكثر من 2% أمس الثلاثاء نتيجة هبوط عائدات السندات والدولار من أعلى مستوياتهما فى شهور، كما انخفض الذهب فى التعاملات الآجلة فى الولايات المتحدة 0.4% إلى 1710.70 دولار.

​سعر الذهب عيار 24 وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى:​سعر الذهب عيار 24

بنحو 207.31 ريال بما يعادل 55.26$

سعر الذهب عيار 22

بنحو 190.04 ريال بما يعادل 50.66$

سعر الذهب عيار 21

بنحو 181.40 ريال بما يعادل 48.36$

سعر الذهب عيار 18

بنحو 155.49 ريال بما يعادل 41.45$

سعر الذهب عيار 14

بنحو 120.93 ريال بما يعادل 32.24$

سعر الذهب عيار 12

بنحو 103.66 ريال بما يعادل 27.63$

سعر أوقية الذهب

بنحو 6,447 ريال بما يعادل 1,719$

سعر جنيه الذهب

بنحو 1,451 ريال بما يعادل 386.85$

سعر كيلو الذهب

بنحو 207,311 ريال بما يعادل 55,264$