شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تفتح مرتفعة بعد بيانات التضخم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فتحت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية على ارتفاع اليوم الأربعاء، بعد أن أظهرت البيانات استمرار خفوت أسعار المستهلكين في فبراير، مما خفف بواعث القلق من طفرة في التضخم بينما يكتسب التعافي الاقتصادي زخما.