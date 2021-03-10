شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة البحرين وحيدة بأسواق الخليج بختام تعاملات جلسة الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، باستثناء بورصة البحرين، إذ ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، للجلسة الرابعة على التوالي، بنسبة 1.29% رابحًا 122.25 نقطة ليغلق عند مستوى 9595.45 نقطة، وصعد المؤشر العام لسوق دبي المالي، بعد تراجعه 4 جلسات متتالية، بنسبة 0.34% رابحًا 8.74 نقطة ليغلق عند مستوى 2547.34 نقطة، وقفز المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بعد تراجعه جلستين متتاليتين، بنسبة 0.42% رابحًا 23.70 نقطة ليغلق عند مستوى 5606.817 نقطة، وربح رأس المال السوقي 5.6 مليار درهم ليغلق عند مستوى 796.074 مليار درهم، وزادت مؤشرات بورصة الكويت مدفوعة بصعود 3 قطاعات، كما ارتفعت سوق مسقط للأوراق المالية، للجلسة الثانية عشرة على التوالي.

ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، للجلسة الرابعة على التوالي، بنسبة 1.29% رابحًا 122.25 نقطة ليغلق عند مستوى 9595.45 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 1.12% خاسرًا 294.24 نقطة ليغلق عند مستوى 25908.40 نقطة، وبلغ حجم التداول 536.3 مليون سهم بقيمة 14.7 مليار ريال.

بورصة السعودية

وصعدت 10 قطاعات بسوق الأسهم السعودية، على رأسها قطاع البنوك بنسبة 2.84%، أعقبه قطاع المرافق العامة بنسبة 1.68%، يليه قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 1.26%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.89%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.69%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.62%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.39%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.31%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.18%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.14%، فيما تراجع قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 2.89%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 2.77%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.15%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.93%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.64%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.24%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.09%، ثم قطاعي تجزئة السلع الكمالية وإنتاج الأغذية بنسبة 0.07%، 0.05%، على التوالي.

وقفز 82 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "صدق" بنسبة 10%، ثم سهم "مسك" بنسبة 8.50%، ثم سهم "اليمامة للحديد" بنسبة 8.10%، وتراجع 108 سهماً على رأسها سهم "متطورة" بنسبة 7.83%، ثم سهم "أميانتيت" بنسبة 7.10%، ثم سهم "أنابيب السعودية" بنسبة 6.03%، فيما تصدر سهم "الراجحي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 890.7 مليون ريال سعودي.

بورصة دبي

ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بعد تراجعه 4 جلسات متتالية، بنسبة 0.34% رابحًا 8.74 نقطة ليغلق عند مستوى 2547.34 نقطة، وبلغ حجم التداول 80.3 مليون سهم محققة ما قيمته 151.1 مليون درهم من خلال تنفيذ 2419 صفقة لعدد 33 سهماً، وصعد قطاعي العقارات والبنوك ببورصة دبي بنسبة 1.05%، 0.32%، على التوالي، فيما تراجع قطاع السلع بنسبة 1.47%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 0.69%، يليه قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.44%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.20%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.10%.

وقفز 12 سهمًا ببورصة دبي، بختام جلسة الأربعاء، على رأسها سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 6.25%، ثم سهم مصرف السلام السودان بنسبة 4.63%، وتراجعت 10 أسهم على رأسها سهم شركة الإمارات للمرطبات بنسبة 9.94%، ثم سهم شركة أملاك للتمويل بنسبة 2.32%، فيما تصدر سهم بنك دبي الإسلامي قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 9.1 مليون ورقة بقيمة 42.5 مليون درهم، وتراجع السهم بنسبة 0.64%.

بورصة أبوظبي

ارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بعد تراجعه جلستين متتاليتين، بنسبة 0.42% رابحًا 23.70 نقطة ليغلق عند مستوى 5606.817 نقطة، وربح رأس المال السوقي 5.6 مليار درهم ليغلق عند مستوى 796.074 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 142.3 مليون سهم، بقيمة 890.7 مليون درهم، عبر تنفيذ 3300 صفقة.

وصعدت 8 قطاعات على رأسها قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 1.86%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.79%، يليه قطاع العقار بنسبة 0.47%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.16%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.14%، ثم قطاعي الطاقة والبنوك بنسبة 0.11%، 0.10%، على التوالي، فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.60%.

وارتفع 16 سهمًا ببورصة أبوظبي على رأسها سهم "البنك العربي المتحد" بنسبة 13.61%، ثم سهم "شركة ميثاق للتأمين التكافلي" بنسبة 6.71%، ثم سهم "شركة الخليج للصناعات الدوائية" بنسبة 3.17%، وتراجع 11 سهمًا على رأسها سهم "شركة أبو ظبي الوطنية لمواد البناء" بنسبة 9.55%، ثم سهم "الشركة أبو ظبي لبناء السفن" بنسبة 8.22%، ثم سهم "شركة طيران أبو ظبي" بنسبة 2.97%، فيما تصدر سهم "مصرف أبو ظبي الأول" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 233.8 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 0.14%.

بورصة الكويت

ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، للجلسة الثانية على التوالي، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.14% رابحًا 7.86 نقطة ليغلق عند مستوى 5741.47 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.14% رابحًا 9.02 نقطة ليغلق عند مستوى 6277.54 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.12% رابحًا 5.39 نقطة ليغلق عند مستوى 4680.79 نقطة، كما ارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.07% رابحًا 3.39 نقطة ليغلق عند مستوى 4866.18 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 192.4 مليون سهم بقيمة 36.9 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 9137 صفقة، وصعدت 3 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع النفط والغاز بنسبة 2.07%، أعقبه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.25%، يليه قطاع البنوك بنسبة 0.30%، فيما تراجع قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.73%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.32%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.27%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.14%، ثم قطاعي السلع الاستهلاكية والصناعة بنسبة 0.10%، 0.09%، على التوالي، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.01%.

بورصة مسقط

ارتفع سوق مسقط للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، للجلسة الثانية عشرة على التوالي، إذ صعد مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.120% رابحاً 4.444 نقطة ليغلق عند مستوى 3701.508 نقطة، وبلغ حجم التداول 11 مليون سهم بقيمة 1.4 مليون ريال عبر تنفيذ 568 صفقة لعدد 52 سهماً.

وارتفع 11 سهماً على رأسها سهم "سند عمان استثمار" بنسبة 7.69%، ثم سهم "بنك اتش اس بي سي عمان" بنسبة 6.82%، ثم سهم "الجزيرة للخدمات" بنسبة 4.67%، فيما تراجع 15 سهمًا على رأسها سهم "فولتامب للطاقة" بنسبة 6.98%، ثم سهم "ظفار لتوليد الكهرباء" بنسبة 5.88%، ثم سهم "الوطنية لمنتجات الألومنيوم" بنسبة 5.08%، فيما تصدر سهم "ريسوت للأسمنت" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 200.6 ألف ريال عماني.

بورصة البحرين

تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، للجلسة الثانية على التوالي، بنسبة 0.07% خاسرًا 1.09 نقطة ليغلق عند مستوى 1465.43 نقطة، وبلغ حجم التداول 9.8 مليون سهم بقيمة 3.8 مليون دينار بحريني، وهبط ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 8.69% بضغوط هبوط سهم المصرف الخليجي التجاري بنسبة 4.17%، سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.42%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.15% بضغوط هبوط سهم مجموعة البركة المصرفية بنسبة 0.41%، فيما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة نمو 4.08% مدفوعًا بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.36%، مجموعة ترافكو بنسبة 0.34%، شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة بنسبة 0.16%، ثم قطاع الصناعة بنسبة نمو 3.14% مدفوعًا بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.37%.