شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدينار الكويتى اليوم الأربعاء 10-3-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين سعر الدينار الكويتى اليوم الأربعاء 10-3-2021، أمام الجنيه المصرى، وذلك مقارنة بأسعار أمس بالبنوك، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى 48.96 جنيه للشراء، 52.14 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 48.95 جنيه للشراء، 52.12 جنيه للبيع، فى حين سجل متوسط سعر الصرف في البنك المركزى المصرى 51.70 جنيه للشراء، 52.17 جنيه للبيع.

أما في سوق العملات الرقمية، فقد صعدت بتكوين إلى 55 ألفا و855 دولارا اليوم ثم انخفضت إلى 54 ألفا و729 دولارا. وكانت قد بلغت مستوى قياسيا عند 58 ألفا و354.14 دولار في 21 فبراير.



وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالي: وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالي: سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى

51.70 جنيه للشراء.

52.17 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى

48.96 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 48.95 جنيه.

52.14 جنيه للبيع مقابل سعره 52.12 جنيه

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر

48.96 جنيه للشراء.

52.14 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى قناة السويس

51.78 جنيه للشراء.

52.20 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib

48.95 جنيه للشراء.

52.20 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية

49.01 جنيه للشراء.

52.18 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبوظبى الإسلامى

48.63 جنيه للشراء.

52.20 جنيه للبيع.