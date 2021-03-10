الاقتصاد

سعر اليورو اليوم الأربعاء 10-3-2021 بالبنوك المصرية

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو اليوم الأربعاء 10-3-2021 بالبنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين سعر اليورو الأوروبى اليوم الأربعاء 10-3-2021، أمام الجنيه بالبنوك المصرية، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى 18.58 جنيه للشراء، و18.75 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 18.53 جنيه للشراء، و18.76 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 18.64 جنيه للشراء، و18.76 جنيه للبيع.

 

وفى سياق متصل ارتفع الدولار العالمى اليوم الأربعاء، ليعوض جزءا من الخسائر التي تكبدها الليلة الماضية مع توقف الاتجاه النزولي لعائدات السندات الأمريكية عن ذروة عام.

وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى

18.64 جنيه للشراء.

 

18.76 جنيه للبيع.

 

0addaca3b9.jpg

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

18.58 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 18.53 جنيه.

 

18.75 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 18.76 جنيه.

سعر اليورو فى بنك مصر

18.58 جنيه للشراء.

18.76 جنيه للبيع.

2535689007.jpg

سعر اليورو فى بنك البركة

18.61 جنيه للشراء.

 

18.81 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

18.61 جنيه للشراء.

 

18.78 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

18.63 جنيه للشراء.

 

18.78 جنيه للبيع.

ee7306bbc5.jpg

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

18.58 جنيه للشراء.

 

18.77 جنيه للبيع.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا