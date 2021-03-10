شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تستعرض دور المشروعات القومية للنقل فى دفع الحركة السياحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت الحكومة اجتماعا موسعا مع النائبة نورا علي رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، ورئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، ورئيس لجنة تسيير أعمال غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، ورئيس جمعية مستثمري جنوب سيناء، وعدد من المستثمرين السياحيين، وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات لتحقيق الاستفادة المثلي من المشروعات الجارية التي تقوم بها الحكومة لدفع الحركة السياحية.

وتم استعراض التطورات التي تشهدها جميع قطاعات النقل وهو ما ينعكس إيجابيا على قطاع السياحة، ففي مجال السكة الحديد جاري التعاقد على 200 عربة جديدة نوم مع الهيئة العربية للتصنيع، كما أنه سيصل خلال الاشهر القليلة القادمة أول قطار فاخر ضمن عدد 6 قطارات جديدة تم التعاقد عليها من أسبانيا، بالإضافة إلى وصول أول دفعة من العربات المكيفة ضمن صفقة ال1300 عربة جديدة للركاب وهو ما سيمثل إضافة كبيرة تخدم مجال السياحة، وسيتم تنفيذ عدد من المشروعات الهامة التي ستدعم هذا المجال مثل منظومة القطار الكهربائي السريع والتي وجهت بتنفيذها القيادة السياسية لتحقيق التنمية الشاملة في مصر وتنمية الحركة السياحية على مستوى الجمهورية بحيث تشمل تلك الشبكة على خطوط (العين السخنة / مطروح بطول 660 كم و6 أكتوبر / الأقصر / أسوان بطول 850 كم والأقصر / الغردقة بطول 300 كم ).

هذا بالإضافة إلى مشروعات مترو الأنفاق التي تم الانتهاء من تنفيذها أو الجاري تنفيذها والتي ستمثل إضافة حقيقية لتدعيم قطاع السياحة نظرا لما تساهم به في تيسير الوصول إلى الأماكن التاريخية المختلفة بالقاهرة الكبرى وكذلك الوصول إلى عدد من المدن الجديدة.

كما تم استعراض التطور الهائل في مجال الطرق في مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الوجهين القبلي والبحري مما يساهم في تدعيم قطاع السياحة حيث يقوم بتيسير انتقال الأفواج السياحية على شبكة من الطرق ذات مواصفات عالمية، وازدواج وتطوير عدد من الطرق منها التي تخدم هذا القطاع مثل تطوير طريق الصعيد الصحراوي الغربي وامتداده حتى ارقين بطول 1155 كم وحيث يتم وضع اللمسات النهائية للمرحلة الأولى منه في المسافة من القاهرة حتى المنيا بطول 230 كم، وأن التسهيلات والحوافز الكبيرة التى تمت فى الموانئ البحرية المصرية له دور كبير في تدعيم سياحة الكروز.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة إعادة تشغيل العبارة بين مدينتي الغردقة وشرم الشيخ، ورفع كفاءة الكافيتريات بقطارات النوم بين القاهرة والأقصر وأسوان، بالإضافة إلى مناقشة إعادة تشغيل الرحلات النيلية الطويلة مع القيام بتطوير بعض المراسي النيلية بالمحافظات الواقعة في مسارها وكيفية الاستفادة المثلي من المركز المصري للقيادة الآمنة التابع للاتحاد المصري للغرف السياحية.

وفي ختام الاجتماع تم الاتفاق على عقد لقاءات مكثفة لبحث سبل تدعيم قطاع السياحة وتحديد خطة عمل الفترة المقبلة لخدمة القطاع السياحي والمساهمة في ظهوره في أفضل صوره تليق بمكانة مصر العالمية.