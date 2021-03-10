شكرا لقرائتكم خبر عن البلاديوم يتجه نحو الانخفاض مع متابعة الأسواق لحركة الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار البلاديوم خلال تعاملات اليوم الأربعاء وسط استقرار الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية ومتابعة عن كثب لحركة العملة الأمريكية.



ويتلقى الدولار دعما من صعود العائد على سندات الخزانة الأمريكية مما يدعم بدوره الدولار ويضغط على السلع والمعادن.



يأتي هذا في الوقت الذي تتابع فيه الأسواق عن كثب تصويت مجلس النواب الأمريكي اليوم على حزمة التحفيز المالي والتي وافق عليها مجلس الشيوخ لدعم الاقتصاد في مواجهة فيروس كورونا.



وتقدر قيمة هذه الحزمة بنحو 1.9 تريليون دولار، وتستهدف بها واشنطن تقديم الدعم المالي لمختلف القطاعات الاقتصادية والأسر والشركات الأكثر تضررا من تداعيات الجائحة.



ومن ناحية أخرى، استقر مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 13:54 بتوقيت جرينتش على نحو سلبي عند 91.9 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.2 نقطة وأقل مستوى عند 91.9 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الآجلة للبلاديوم تسليم يونيو/حزيران بحلول الساعة 14:31 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 2283 دولارا للاوقية، وسجل المعدن أعلى سعر عند 2301 دولارا وأقل سعر عند 2273.5 دولار.