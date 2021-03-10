شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية ترتفع في بداية الجلسة و"داو جونز" أعلى 32 ألف نقطة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تداولات اليوم الأربعاء في أعقاب صدور بيانات اقتصادية إيجابية فضلا عن هدوء المخاوف بشأن تحركات عائد السندات الأمريكية.



وكشفت بيانات اقتصادية عن أن مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفع بنسبة 0.4% خلال الشهر الماضي اتساقا مع التوقعات بعد ارتفاع المؤشر بنسبة 0.3% خلال يناير/كانون الثاني.



يأتي هذا في الوقت الذي تتابع فيه الأسواق عن كثب تصويت مجلس النواب الأمريكي اليوم على حزمة التحفيز المالي والتي وافق عليها مجلس الشيوخ لدعم الاقتصاد في مواجهة فيروس كورونا.



وتقدر قيمة هذه الحزمة بنحو 1.9 تريليون دولار، وتستهدف بها واشنطن تقديم الدعم المالي لمختلف القطاعات الاقتصادية والأسر والشركات الأكثر تضررا من تداعيات الجائحة.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بحلول الساعة 14:49 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.9% (ما يعادل 290 نقطة) إلى 32125 نقطة، كما ارتفع "ناسداك" بنسبة 1.2% (ما يعادل 163 نقطة) إلى 13238 نقطة، في حين ارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 0.8% (ما يعادل 31 نقطة) إلى 3906 نقاط.