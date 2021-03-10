شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تتحول للارتفاع قبيل التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تحولت أسعار النفط للارتفاع مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الأربعاء بعد تراجعها فى وقت سابق من تعاملات السوق الأوروبية ، وبعدما أظهرت بيانات أولية لمعهد البترول الأمريكي ،زيادة فاقت التوقعات فى مخزونات الخام فى الولايات المتحدة ،ويترقب المتعاملون فى وقت لاحق اليوم البيانات الرسمية ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية.

ارتفع الخام الأمريكي بنسبة 1.2% إلى مستوي 64.60$ ، من مستوى الافتتاح عند 63.83$، وسجل أدنى مستوي عند 63.16$ ،وصعد خام برنت بأكثر من 1.1% إلى مستوي 67.95$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 67.17$ ، وسجل أدنى مستوي عند 66.53$.

عند تسوية الأسعار يوم الثلاثاء ،فقد الخام الأمريكي نسبة 1.3% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ،مع استمرار عمليات التصحيح من أعلى مستوى فى عامين ونصف عند 67.94$ للبرميل ،وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.2% ، لتبتعد عن مستوي 71.36$ للبرميل الأعلى منذ أيار/مايو 2019.

فى بيانات أولية أعلن معهد البترول الأمريكي بالأمس ارتفاع المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 12.8 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي فى 5 آذار/مارس، فى ثالث زيادة أسبوعية على التوالي ،لتتجاوز توقعات الخبراء ارتفاع بحوالي 2.7 مليون برميل.

وعلى حسب تلك البيانات ارتفع إجمالي المخزونات التجارية فى الولايات المتحدة إلى حوالي 495 مليون برميل ،والذي يعد أعلى مستوى منذ الأسبوع المنتهي فى الأول من كانون الثاني/يناير الماضي.

ويترقب المتعاملون فى وقت لاحق اليوم البيانات الرسمية للمخزونات التجارية ومستويات الإنتاج ،ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية ،وتشير التوقعات إلى ارتفاع المخزونات بحوالي 3 مليون برميل.

وبالنسبة للإنتاج الأمريكي فقد زاد الأسبوع السابق بحوالي 300 ألف برميل يوميا ، ليرتفع إجمالي الإنتاج إلى 10.0 مليون برميل يوميا ،مع تحسن حالة الطقس فى تكساس وانطلاق عمليات تشغيل منصات الإنتاج بعد فترة قصيرة من التوقف.