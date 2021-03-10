شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يرتفع قبيل بيانات التضخم الرئيسية فى الولايات المتحدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية ،ليستأنف مكاسبه التي توقفت مؤقتا بالأمس ضمن عمليات تصحيح وجني أرباح ، ليقترب مجددا من أعلى مستوى فى أربعة أشهر ، فى ظل ارتفاع عائد سندات الخزانة الأمريكية مرة أخرى ، قبيل صدور بيانات هامة عن مستويات التضخم الرئيسية فى الولايات المتحدة.

ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.2 % إلى مستوى 92.24 نقطة ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 92.04 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 91.96 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.4% ، فى أول خسارة فى غضون الخمسة أيام الأخيرة ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، بعدما سجل فى وقت سابق من التعاملات أعلى مستوى فى أربعة أشهر عند 92.50 نقطة.

وبخلاف عمليات البيع لجني الأرباح ، نزلت مستويات الدولار الأمريكي ، بعد تراجع عائد سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل ،وتحسن شهية المخاطرة لدى المستثمرين.

القفزة الواسعة فى عائد سندات الخزانة الأمريكية مؤخرا ،أدت إلى عزوف المستثمرين عن المخاطرة ،وتسارع عمليات البيع المفتوحة فى أسواق الأسهم العالمية ،حيث زادت احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي بتشديد السياسة النقدية لمواجهة التضخم المتصاعد فى الولايات المتحدة.

ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات يوم الأربعاء بأكثر من 2.0% ،مستأنفا الصعود الذي توقف مؤقتا بالأمس ،ليظل العائد بالقرب من أعلى مستوى فى 13 شهرا عند معدل 1.622%.

تأتي تلك التطورات فى سوق السندات الأمريكي ، قبيل صدور بيانات التضخم الرئيسية فى الولايات المتحدة خلال شباط/فبراير ، البيانات الإيجابية سوف تعزز من ارتفاع عوائد السندات، الأمر الذي من المتوقع أن يوسع من الصعود الحالي فى مستويات العملة الأمريكية.

يصدر بحلول الساعة 13:30 غرينتش مؤشر أسعار المستهلكين ،التوقعات تشير إلى ارتفاع بنسبة 1.7% سنويا فى شباط/فبراير من ارتفاع بنسبة 1.4% فى كانون الثاني/يناير ،وبالقراءة الشهرية المتوقع ارتفاع بنسبة 0.4% من ارتفاع بنسبة 0.3% الشهر السابق.