شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تسجل أعلى مستوى فى 13 شهرا والأنظار على السندات الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الأربعاء لتوسع مكاسبها للجلسة الثالثة على التوالي ، مسجلة أعلى مستوى فى 13 شهرا ، حيث لا تزال معنويات إيجابية ،بعد ارتفاعات قوية للأسهم الأمريكية فى وول ستريت ، ويتابع المستثمرين عن كثب تطورات سندات الخزانة فى الولايات المتحدة قبيل صدور بيانات التضخم الشهرية.

زاد مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بأكثر من 0.2% حتى الساعة 11:15 بتوقيت جرينتش ،مسجلا مستوي 421.3 نقطة الأعلى منذ شباط/فبراير 2020 ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا قرابة 0.8% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، بعد تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الأربعاء ليوسع مكاسبه للجلسة الثالثة على التوالي ،مسجلا أعلى مستوى فى 13 شهرا ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الإيجابية.

تصدر قطاع الاتصالات ، قائمة القطاعات الرابحة فى أوروبا ، مع ارتفاع بأكثر من 1.5% ، مع انتعاش قوي لمعظم أسهم شركات القطاع.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بأكثر من 0.1% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت مرتفعا بنسبة 1.4% ، فى ثاني مكسب فى غضون الثلاث جلسات الأخيرة ، فى ظل تحسن شهية المخاطرة ، بعد توقف صعود عوائد السندات فى الولايات المتحدة.

ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات يوم الأربعاء بأكثر من 2.0% ، مستأنفا الصعود الذي توقف مؤقتا بالأمس ،ليظل العائد بالقرب من أعلى مستوى فى 13 شهرا عند معدل 1.622%.

تأتي تلك التطورات فى سوق السندات الأمريكي ، قبيل صدور بيانات التضخم الرئيسية فى الولايات المتحدة خلال شباط/فبراير فى وقت لاحق اليوم ،وقبل مزادات الخزانة الحكومية هذا الأسبوع.

من المتوقع أن يمرر مجلس النواب الأمريكي اليوم مشروع قانون الإغاثة من فيروس كورونا بقيمة 1.9 تريليون دولار ،حتى يتمكن الرئيس "جو بايدن" من التوقيع عليه بحلول نهاية الأسبوع.

فى أوروبا ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 0.3% ،فى فرنسا زاد مؤشر كاك 40 بنسبة 0.5% ليتصدر قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا ، وفى ألمانيا أضاف مؤشر داكس نسبة 0.25% ، وفى لندن تراجع مؤشر فايننشال تايمز 100 بنسبة 0.3% على خلاف الاتجاه السائد فى أوروبا.