شكرا لقرائتكم خبر عن تابعة لـ "المتقدمة" تتسلم الموافقة على إقامة مجمع للبتروكيماويات بالجبيل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الشركة المتقدمة للبتروكيماويات عن استلام شركتها التابعة "الشركة المتقدمة للاستثمار العالمي (أجيك)"، موافقة وزارة الطاقة لتخصيص كميات اللقيم اللازم لإقامة مشروع مجمع للبتروكيماويات (المشروع) في مدينة الجبيل الصناعية بالمملكة العربية السعودية.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأربعاء، بأن المشروع سيتم باستخدام تقنية التكسير لإنتاج 1.15 مليون طن سنوياً من الإيثيلين و850 ألف طن سنوياً من البروبيلين و400 ألف طن سنوياً من البنزين الحلقي والعطريات والوقود، ومشتقاتها.

وطبقاً لخطاب التخصيص، فإن المشروع سيقام في مدينة الجبيل الصناعية، الجبيل (2)، وسيكون بدء تشغيل جميع وحدات المشروع في الربع الرابع من عام 2025.

هذا وستقوم الشركة باختيار التقنيات الرائدة والأكثر كفاءة في استخدام الطاقة واللقيم لإنتاج الإيثيلين والبروبيلين ومشتقاتهما.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 596 مليون ريال خلال العام 2020، مقابل أرباح بلغت 759.3 مليون ريال في العام 2019.

وأرجعت الشركة تراجع الأرباح خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2020 إلى انخفاض أسعار وكمية المبيعات لمنتج البولي بروبيلين بنسبة 12.2% و2.1% على التوالي. بالإضافة إلى انخفاض حصة الأرباح من الاستثمار في شركة إس كي أدفانسد المحدودة (شركة تابعة بجمهورية كوريا الجنوبية) بنسبة 55.1% في عام 2020.