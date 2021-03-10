شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية "أسمنت نجران" تبحث توزيع 127.5 مليون ريال عن النصف الثاني في 31 مارس الجاري والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قررت شركة أسمنت نجران، دعوة الجمعية العمومية للانعقاد، في 31 مارس الجاري، لبحث مُقترح توزيع أرباح نقدية للمساهمين عن النصف الثاني من العام 2020، بقيمة 127.5 مليون ريال.

وأفادت الشركة، في بيان على موقع سوق الأسهم السعودي "تداول"، اليوم الأربعاء، أن حصة السهم ستبلغ 75 هللة، بما نسبته 7.5% من القيمة الإسمية للسهم، حيث سيتم التوزيع على 170 مليون سهم.

وبذلك يصبح إجمالي الأرباح الموزعة والمقترح توزيعها عن عام 2020 هو 1.5 ريال للسهم والتي تمثل 15% من القيمة الاسمية للسهم وبإجمالي 255 مليون ريال.

ومن المُقرر أن تصوت الشركة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2021.

وكانت الشركة قد حققت صافي أرباح بلغ 204.3 مليون ريال خلال العام 2020، مقابل أرباح بلغت 53.5 مليون ريال في العام 2019.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 208.6 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 85.3 مليون ريال خلال العام 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال العام 2020 إلى ارتفاع كمية المبيعات وانخفاض تكلفة المبيعات للطن وانخفاض مصاريف التمويل إضافة إلى الأثر الإيجابي نتيجة حصول الشركة على الربوط الزكوية المعدلة والنهائية للأعوام 2014 حتى 2018 مما نتج عنه تعديل مخصصات الزكاة عن تلك الفترات.

وارتفعت المبيعات إلى 623.2 مليون ريال خلال العام 2020، مُقابل مبيعات بلغت 416.4 مليون ريال خلال العام 2019.