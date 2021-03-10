شكرا لقرائتكم خبر عن مورجان ستانلي يتراجع بجلسة اتسمت بالتذبذب – تحليل – 10-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض قليلاً سهم مورجان ستانلي (MS) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليسجل السهم خسائر طفيفة في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.31% بما يعادل -0.25 نقطة ليستقر على سعر 80.85 دولار، وذلك وسط محاولات السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على اختراق تلك المقاومة، في ظل استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل.

لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 77.10، ليستهدف مستوى المقاومة 84.15.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه