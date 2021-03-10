شكرا لقرائتكم خبر عن نايك يغلق على ارتفاع حذر – تحليل – 10-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم نايك (NKE) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ليحقق السهم مكاسب حذرة بلغت نسبتها 1.03% بما يعادل 1.39 نقطة ليستقر على سعر 135.95 دولار، وذلك في ظل تأثر السهم بكسره لخط اتجاه رئيسي صاعد في وقت سابق كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مع تواصل الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 136.25، ليستهدف مستوى الدعم المهم 122.18.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح انخفاضه