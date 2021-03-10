شكرا لقرائتكم خبر عن أوراكل يحلق عالياً – تحليل – 10-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم أوراكل (ORCL) الارتفاع في آخر جلساته، ليحقق مكاسب للجلسة الثالثة على التوالي بنسبة بلغت 0.67% بما يعادل 0.48 نقطة ليستقر على سعر 72.64 دولار، وذلك وسط استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وفي ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، كما تتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

لهذا تشير توقعاتنا إلى استمرار ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 70.06، ليستهدف مستوى المقاومة 76.50.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد