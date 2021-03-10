شكرا لقرائتكم خبر عن أدوبي يحاول تعويض بعضاً من خسائره – تحليل – 10-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم شركة أدوبي سيستم (ADBE) في آخر جلساته، ليحاول السهم بهذا الارتفاع تعويض جزء مما تكبده من خسائر سابقة، وفي الوقت نفسه يحاول تصريف البعض من تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بها، ليحقق السهم مكاسب بلغت نسبتها 4.27% بما يعادل 17.98 نقطة ليستقر على سعر 439.18 دولار، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير، مع تواصل الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 452.95، ليستهدف مستوى الدعم 415.95.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح انخفاضه