شكرا لقرائتكم خبر عن أبوظبي تمنع المقاهي والمطاعم من تقديم المشروبات في المراضع والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - منعت دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي تقديم القهوة و المشروبات في المراضع في كافة المقاهي والمطاعم المرخصة في إبوظبي منعاً باتاً. وأصدرت دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي تنويهاً إلى كافة المقاهي والمطاعم المرخصة في الإمارة، بوجوب احترام الآداب العامة لدى تقديم الخدمة للجمهور وذلك يشمل أي تصرف يتنافى مع القيم الاجتماعية.

وقالت: إنه يمنع تقديم القهوة و المشروبات في المراضع في كافة المقاهي والمطاعم المرخصة في امارة ابوظبي منعاً باتاً. وأكدت أن عدم الإلتزام بهذه التعليمات قد يعرضكم للمساءلة القانونية و توقيع المخالفات الجزائية بحق المخالف وفقاَ للقوانين و اللوائح السارية بهذا الخصوص.