شكرا لقرائتكم خبر عن تربية الحمام.. شغف يحلّق في المنافسات ويحط على الموائد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - من أعلى عش حمامه الخشبي المطل على أهرام الجيزة في مصر، أطلق عبدالرحمن جمال صافرته ليحلق نحو 20 من طيوره في السماء التي تكسوها حمرة الشفق وقت الغروب. بدأ جمال (30 عاماً) شغفه بتربية الحمام منذ أن كان في السادسة من عمره، ويقول إنها «هواية لطيفة تشغل وقتك، عندما تكون في المنزل، وتُجنبك القيام بأفعال خاطئة». ورث جمال حب الحمام عن جده وخاله، ويقوم مع شقيقه الأصغر عمر (28 عاماً)، بتدريب نحو 40 طائراً أعلى سطح منزل العائلة في حي «نزلة السمّان»، عند سفح الأهرام غرب القاهرة. ويوضح أحمد خليفة، رئيس الاتحاد المصري للحمام الزاجل أن تربية الحمام في مصر ترجع إلى تاريخ العصر الفرعوني. ويشرح أن «نقوشاً تمثّل الحمام كانت موجودة على جدران المعابد». ولا تقتصر هذه الهواية على ضفاف النيل فقط، فقد برز نشاط تربية الحمام، أيضاً بين الذكور في شمال إفريقيا والشرق الأوسط، من تنظيم سباقات وألعاب بين الطيور وأصحابها، وصولاً إلى موائد الطعام. ورغم عدم استقرار المنطقة، خصوصا مع انتشار وباء «كوفيد-19»، لا تزال سباقات الحمام تحظى بشعبيتها في البلدان العربية. وأشار مراسل فرانس برس في سوريا إلى أن السوريين يحرصون على تنظيم أسواق بيع الحمام وشرائه حتى في مخيمات النازحين، مثلما يحدث في إدلب (شمال شرق) في وقت دفعت الحرب مصحوبة بالأزمة الاقتصادية العديد من مربي الحمام إلى بيع طيورهم. كذلك استمرت سباقات الحمام في اليمن، خلال العام الماضي. وفي العراق، شاعت هواية تربية الطيور بين الناس، وقد يصل سعر حمام السباقات إلى عشرات الآلاف من الدولارات وعلى سبيل المثال، بلغ بيع إحدى الحمامات في العراق 180 ألف دولار. وتصل سرعة الطيور إلى نحو 100 كيلومتر في الساعة ويمكنها السفر مئات الكيلومترات. وفي مصر، ينظم الاتحاد الوطني للحمام سباقين سنوياً: أحدهما تبلغ مسافته 600 كلم من القاهرة إلى السلوم (شمال غرب)، والآخر يبلغ 700 كلم من العاصمة إلى أسوان (جنوباً)، بمشاركة الآلاف من الطيور. من جهة أخرى، هناك شعوب في المنطقة تفضل الحمام على موائد الطعام. وتوجد وصفات طهو للحمام توارثتها الأجيال من المغرب إلى الخليج، عبر مصر، حيث يعتبر طبق «الحمام المحشو»، سواء بالأرز أو القمح، من أشهر الأطباق المرغوبة. ويبلغ سعر الواحدة بعد طهوها وحشوها 70 جنيهاً (أو 4.5 دولار).