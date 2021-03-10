شكرا لقرائتكم خبر عن جون تيري يستلهم تكتيك جوارديولا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

لا يخفي أسطورة تشيلسي جون تيري (40 عاماً)، إعجابه الشديد بالأسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي متصدر البرمييرليج حالياً، ونشر المدافع الذي يعمل مساعد دين سميث مدرب أستون فيلا، صورة على حسابه وهو يقرأ كتاباً عن تكتيك جوارديولا في يوم إجازته استعداداً لمباراة على ملعب نيوكاسل الجمعة. وكتب تيري تحت الصورة: «يوم إجازة، 7 كيلومترات جري وجيم ودراسة وتعلم من الرئيس بيب جوارديولا استعداداً لمباراتنا الجمعة». وقت فراغ تيري أمضاه في دراسة كنوز حكمة جوارديولا من كتيبين بنفس الغلاف يشرحان تمريراته واستحواذه، وطرق تمرينات لاعبيه: الأول «88 تكتيكاً هجومياً وتشكيلات ونمطاً من تمرينات جوارديولا» والثاني «85 طريقة تمرير واستحواذ ودوائر فنية». ويعمل تيري في أستون فيلا منذ 2018 بعد اعتزاله في نفس العام في الفريق في نهاية مسيرة استغرقت 20 عاماً مع البلوز توج فيها بـ5 ألقاب بريميرليج. وارتبط اسم تيري بتدريب بعض الفرق مثل بورنموث وديربي كاونتي الذي يدربه واين روني نجم اليونايتد حالياً، ويحتل فيلا المركز التاسع في الجدول، ويبحث عن مقعد للمشاركة في مسابقة يوروبا ليج العام المقبل وسيخوض مباراة أمام فريق جوارديولا في 17 أبريل المقبل.