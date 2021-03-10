شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تسترد من كندا تمثالاً فرعونياً مهرباً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”

تسلم أحمد أبو زيد، سفير مصر في كندا، من السلطات الكندية، قطعة أثرية، تنتمي إلى الحضارة الفرعونية، عبارة عن تمثال من البرونز لـ «باستت». وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، إن السفارة تسلمت القطعة الأثرية، في احتفالية بمقر السفير، مرفقة بشهادة موقعة من وزير التراث الكندي، تفيد بإعادة التمثال إلى الحكومة المصرية، وذلك بحضور كبار مسؤولي وزارتي التراث والخارجية، ووكالة خدمات الحدود الكندية، ومراسلون عن كبرى القنوات الإخبارية في كندا. وأوضح أحمد أبو زيد، في كلمة خلال حفل التسليم، أن استرداد هذه القطعة جاء نتيجة جهود مشتركة، وتعاون وثيق بين السفارة المصرية في كندا، ووزارة السياحة والآثار من جانب، وبين السلطات المعنية الكندية من جانب آخر، واستمر ذلك على مدار أشهر عديدة للتأكد من أثرية القطعة، بعد أن تم احتجازها من قبل وكالة خدمات الحدود الكندية، والتحقق من عدم شرعية خروجها من الأراضي المصرية. وكشف السفير أن د. مصطفى وزيري، أمين عام المجلس الأعلى للآثار، شارك في مراسم تسلم القطعة، من خلال كلمة ألقاها من مدينة الأقصر، تحدث فيها عن القطعة الأثرية وخلفيتها التاريخية، موجهاً الشكر للحكومة الكندية، لحرصها على إعادة القطعة المصرية في سابقة هي الأولى من نوعها. وأضاف السفير: تولي الدولة المصرية ومؤسساتها اهتماماً كبيراً بالحفاظ على تراثها وتاريخها الحضاري، ونجحت جهود وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع بعثات مصر الدبلوماسية في الخارج، في إعادة قطع أثرية من العديد من دول العالم مؤخراً، مثمناً العلاقات المتميزة التي تجمع مصر وكندا، والتي أسهمت في نجاح جهود استرداد تلك القطعة المهمة. وأعربت مساعدة وزير التراث الكندي، خلال حفل التسليم، عن سعادتها بالمشاركة في مراسم تسليم تلك القطعة الأثرية التي ثبت خروجها من مصر بصورة غير شرعية. وأكدت حرص الحكومة الكندية على إعادتها إلى السلطات المصرية، التزاماً بمعاهدة «اليونيسكو» المعنية بسبل حظر ومنع الاتجار غير المشروع، واستيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية، والموقع عليها من جانب البلدين.