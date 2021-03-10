شكرا لقرائتكم خبر عن «أدنوك تدرّبي» تعود إلى مسار حلبة مرسى ياس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - احتفاء باليوم العالمي للمرأة شهد هذا الأسبوع انطلاق فعالية «أدنوك تدرّبي» في ياس مقدمة من مجلس أبوظبي الرياضي التي تستضيفها حلبة مرسى ياس. وتقام بعد ذلك فعاليات هذه الحدث المخصص للسيدات بشكل دوري مساء كل اثنين، من الساعة 6 إلى 9 مساءً في كل أسبوع، على مسار سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا1 في أبوظبي، متيحة بذلك المجال للسيدات ممارسة الرياضة ضمن أجواء خاصة وحصرية، وشهد يوم إطلاق الفعالية للمرة الأولى تنظيم حفل إطلاق حصري بالسيدات عند الساعة 6 مساء، لتنطلق الفعاليات على المسار عند الساعة 6:30 مساء. وتتيح فعالية «أدنوك تدرّبي» في ياس مقدمة من مجلس أبوظبي الرياضي لعضواته السيدات، المحافظة على صحتهن ومستويات لياقتهن البدنية عن طريق ممارسة رياضة المشي، أو الجري، أو ركوب الدراجة الهوائية على مسار سباقات الفورمولا 1 في حلبة مرسى ياس. وتفتح الفعالية الأسبوعية باب المشاركة للسيدات من مختلف مستويات القدرة واللياقة البدنية، سواء كن يرغبن في خوض حصة تدريبية عالية الجهد، أو ممارسة رياضة المشي على مسار السباق. وتشهد هذه الفعالية الرياضية النسوية، إضافة إلى إتاحة المجال لممارسة رياضات المشي والجري وركوب الدراجات الهوائية، إقامة مجموعة من فعاليات اللياقة البدنية الإضافية والحصص التدريبية التي ينظمها نادي اللياقة البدنية استودي بودي تري، الواقع في أبوظبي، كما يمكن للسيدات المتواجدات ضمن الفعالية المشاركة في حصص الكارتينج مجاناً. وقال سيف النعيمي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة أبوظبي لإدارة رياضة السيارات: «سعداء للغاية بعودة هذا الحدث الهام لاستقبال السيدات الراغبات في ممارسة الرياضة وتحسين مستويات لياقتهن البدنية». وتابع: «توفر فعالية أدنوك تدرّبي في ياس مقدمة من مجلس أبوظبي الرياضي، منصة للسيدات تتيح لهن الارتقاء بلياقتهن البدنية برفقة صديقاتهن وأفراد عائلاتهن ضمن أجواء حصرية وخاصة». وقالت فاطمة النعيمي، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للغاز الطبيعي المسال رئيس مجلس إدارة لجنة التوازن بين الجنسين في مجموعة أدنوك: «سعداء للغاية بتوحيد الجهود مع شركة أبوظبي لإدارة رياضة السيارات وحلبة مرسى ياس لتنظيم فعالية «تدرّبي في ياس»، حيث توفر هذه المبادرة الرائدة فرصة للسيدات في أبوظبي لممارسة الرياضة والمحافظة على لياقتهن البدنية وصحتهن الجسدية والنفسية». وقال سهيل عبدالله العريفي، مدير تنفيذي قطاع الفعاليات بالإنابة في مجلس أبوظبي الرياضي: «تشكل فعالية تدرّبي في ياس إضافة هامة إلى روزنامة فعاليات أبوظبي الغنية بأنشطة الصحة واللياقة البدنية». وقالت أمل العفيفي، عضو مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية: «تهدف فعالية أدنوك تدرّبي في ياس مقدمة من مجلس أبوظبي الرياضي إلى تشجيع السيدات في أبوظبي على المحافظة على لياقتهن البدنية، واتباع أسلوب حياة نشيط، وإبراز إمكاناتهن الكامنة، وبعد غياب استأنفت هذه الفعالية الرائدة نشاطاتها ابتداءً من 8 مارس/ آذار».