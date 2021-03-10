شكرا لقرائتكم خبر عن «جمانة الخالدية» يبحث عن لقب الشوط الرئيسي في الرياض والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يرعى مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة، عصر الخميس، 6 أشواط للخيول العربية الأصيلة، بميدان الأمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود للخيل العربية في الرياض. وتقام السباقات تماشياً مع استراتيجية المهرجان، وتنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، ضمن مبادرات المهرجان برعاية العديد من المناسبات والسباقات للخيول العربية محلياً وخليجياً ودولياً. وتأتي إقامة المهرجان تكريماً لجهود المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في الحفاظ على الجواد العربي الأصيل وترويج الإرث الحضاري لمواطني الدولة وتراث الآباء والأجداد. وتبلغ إجمالي جوائز النسخة الأولى للمهرجان 300 ألف ريال سعودي، ويشارك فيها 72 خيلاً من الخيول العربية الأصيلة سعودية المنشأ والأصل، وخيول الإنتاج المحلي. ويجتذب الشوط السادس والرئيسي لمسافة 1800 متر المخصص للخيول العربية في سن أربع سنوات فما فوق (تكافؤ تصنيف 70 فما فوق)، 16 خيلاً يتصدرها خيول أبناء الأمير خالد بن سلطان آل سعود، وتبلغ الجائزة 80000 ريال سعودي. ويسعى «جمانة الخالدية» بإشراف مطلق بن مشرف، وقيادة عادل الفريدي الذي حقق 7 انتصارات من إجمالي 11 مشاركة لمعانقة اللقب، ولكن رفيقه «نادر الخالدية» بإشراف سعد بن مطلق وقيادة أي كاسترو الفائز 5 مرات، سيكون خصماً صعباً. ويتصدر «تلال الخالدية» البالغ تصنيفه 80 رطلاً، و«نبيل الخالدة الثاني» ترشيحات الشوط الأول للخيول العربية الأصيلة (مفتوح) أمهار ومهرات عمر 3 سنوات فقط، بجائزة مالية قدرها 40,000 ريال سعودي. وتبدو حظوظ «جازم عذبة» لمحمد علي آل مزوي، بقيادة فواز وناس، صاحب الحظوظ الكبيرة للفوز بالشوط الثاني للخيول العربية الأصيلة (مبتدئة) عمر 4 سنوات فقط، وتبلغ جائزة الشوط 40,000 ريال سعودي. ويجتذب الشوط الثالث المخصص للخيول العربية الأصيلة بسن أربع سنوات فما فوق، (تكافؤ تصنيف 0 إلى 70) 11 خيلاً متقاربة المستوى يصعب اختيار الفائز منها، وتبلغ قيمة جائزة الشوط 40,000 ريال سعودي. وتدفع إسطبلات الخالدية بخيول قوية يتقدمها «وثابة الخالدية الثانية»، و«نوفل الخالدية» في الشوط الرابع لمسافة 1800 متر، المخصص للخيول العربية الأصيلة سعودية الأصل والمنشأ، في سن أربع سنوات فما فوق، وجائزة الشوط 50,000 ريال سعودي. وفي الشوط الخامس للخيول العربية الأصيلة (إنتاج محلي) بسن أربع سنوات فما فوق، وجائزته 50000 ريال سعودي، تبرز حظوظ «غزوان الخالدية» لمربط هملان الفائز في ثلاثة سباقات، وينافسه بقوة «أسد الخالدية الثاني» لخلف الشمري.