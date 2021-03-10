شكرا لقرائتكم خبر عن 300 نوع نبات و700 ألف زهرة تزين وسط مدينة العين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - العين: منى البدوي

تتعدى أنواع النباتات المزروعة في منطقة وسط مدينة العين 300 نوع، وتصل أعداد الزهور الموسمية التي تتم زراعتها إلى أكثر من 700 ألف زهرة في كل موسم بالقطاع نفسه، كما تتنوع في شوارعها وتتداخل بتناغم وامتزاج بين أنواع النباتات المحلية وغير المحلية.

«حديقة مفتوحة» وصف ينطبق على مدينة الواحات التي تتزين شوارعها بالأشجار والزهور المنسقة بأشكال متنوعة بعضها هندسية، وأخرى مندمجة مع عناصر زينة أخرى من أحجار وأخشاب وغيرها لتبقى منظمة ومتألقة طوال أيام السنة، حيث تحرص البلدية على مواصلة أعمال الصيانة الدورية المنظمة للزراعات وتشمل عمليات التسميد والتقليم وأيضاً التشكيل.

تتزين شوارع منطقة وسط المدينة بعدد من الأشجار المحلية مثل أشجار النخيل والغاف والسدر والسمر وشجيرات الارطة والظفر والخشاف وحب الريشة والليبيا والمرخ، بالإضافة إلى أنواع من النباتات غير المحلية منها أشجار الفيكس والزيتون والشجيرات المزهرة، مثل تمر الحنا والبونسيانا والجهنمية وغيرها من الأنواع. أما الزهور الموسمية والتي ينتشر عبقها في وسط المدينة، فتتم زراعتها بنظم عالمية وهي مقسمة على 3 مواسم.

وتستخدم البلدية نظم الري الحديثة والتي تسهم في المحافظة على الموارد المائية مثل نظام التقطير واستخدام الطاقة الشمسية وتحديد مواعيد الري في الأوقات ذات درجات الحرارة الأقل خلال اليوم.