شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسعار النفط اليوم.. والبرميل يسجل 68.30 دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وكانت أسعار النفط شهدت ارتفاعا بعد الأسبوع الماضي حيث تخطي سعر البرميل، لـ70 دولار ليصل لأعلى سعر له منذ أكثر من 14 شهرا وجاء ذلك في أعقاب اتفاق منظمة أوبك وحلفائها على عدم زيادة الإمدادات في أبريل، إذ يترقبون تعافيا أكبر للطلب في ظل جائحة فيروس كورونا ، وأكد وزير الطاقة السعودى، الخميس الماضي، أن المملكة ستمدد خفض إنتاج النفط الطوعى البالغ مليون برميل يوميا، وستقرر خلال الأشهر المقبلة متى ستبدأ التراجع عنه تدريجيا.