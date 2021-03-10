حريق يدمر خوادم شركة أو.في.إتش كلاود الفرنسية

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس التنفيذي لشركة أو.في.إتش كلاود للحوسبة السحابية إن حريقا اندلع في مركز لتخزين البيانات يضم خوادم تديرها الشركة ومقرها ستراسبورج في شرق فرنسا اليوم الأربعاء فدمر بعض الوحدات وأجبر الشركة على إغلاق البعض الآخر.

وحثت الشركة العملاء على تفعيل خطط العمل البديلة.

وكتب الرئيس التنفيذي أوكتاف كلابا على تويتر يقول مشيرا إلى وحدات مختلفة تضم الخوادم "الحريق دمر إس.بي.جي2. جزء من إس.بي.جي1 دُمر. حمى عمال الإطفاء إس.بي.جي3. ولم يتأثر إس.بي.جي4".

وأضاف أن الشركة فقدت القدرة على الدخول على ثلاثة مواقع أخرى لذلك لن يجري تشغيلها اليوم.

ومركز بيانات الشركة في ستراسبورج واحد من 17 مركزا لها في فرنسا و32 على مستوى العالم.

والشركة التي أسسها كلابا عام 1999 هي أكبر شركة للحوسبة السحابية في أوروبا وتنافس شركات أمريكية عملاقة مثل ويب سيرفيسز التابعة لأمازون وأزور التابعة لمايكروسوفت وجوجل كلاود التي تهيمن على السوق.

وقال كلابا إن الحريق أُخمد وجميع العاملين بخير.