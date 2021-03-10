شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتراجع قليلا قبيل بيانات التضخم فى الولايات المتحدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب قليلا بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء ضمن عمليات التقاط الأنفاس ، بعد تحقيق أكبر مكسب يومي فى شهرين ،يضغط على الأسعار ارتفاع عائد سندات الخزانة الأمريكية ، قبيل صدور بيانات التضخم الرئيسية فى الولايات المتحدة خلال شباط/فبراير.

تراجعت أسعار معدن الذهب قرابة 0.4% إلى 1,709.70$ ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,716.11$ ، وسجلت أعلى مستوي عند 1,719.58$.

حقق المعدن الثمين"الذهب" بالأمس ارتفاعا بحوالي 2% ،بأكبر مكسب يومي منذ أوائل كانون الثاني /يناير الماضي ، ضمن عمليات الارتداد من أدنى مستوى فى تسعة أشهر عند 1,676.77$ للأونصة ، وبدعم تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

وفقدت أسعار الذهب نسبة 1.9% الأسبوع الماضي ، فى ثالث خسارة أسبوعية على التوالي ، بفعل ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية ، الأمر الذي يقلل من جاذبية المعدن الثمين ،ويرفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الأصول الغير مدرة للعائد.

ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات يوم الأربعاء بأكثر من 2.0% ، مستأنفا الصعود الذي توقف مؤقتا بالأمس ،ليظل العائد بالقرب من أعلى مستوى فى 13 شهرا عند معدل 1.622%.

تأتي تلك التطورات فى سوق السندات الأمريكي ، قبيل صدور بيانات التضخم الرئيسية فى الولايات المتحدة خلال شباط/فبراير فى وقت لاحق اليوم ،وقبل مزادات الخزانة الحكومية هذا الأسبوع.

البيانات الإيجابية سوف توسع من صعود عوائد السندات، الأمر الذي من المتوقع أن يزيد من الضغوط السلبية على أسعار الذهب كونها أصل مالي غير مدر للعائد.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب انخفضت بالأمس بنحو 1.46 طن متري، فى خامس انخفاض يومي على التوالي ، لينزل الإجمالي إلى 1,061.98 طن متري ، والذي يعد أدنى مستوي منذ 28 نيسان/أبريل 2020.