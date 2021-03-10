شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تتراجع لليوم الثالث على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء لتواصل خسائرها لليوم الثالث على التوالي ، لتبتعد عن أعلى مستوى فى عدة سنوات ، مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح ، وبعدما أظهرت بيانات أولية لمعهد البترول الأمريكي ،زيادة فاقت التوقعات فى مخزونات الخام فى الولايات المتحدة ،ويترقب المتعاملون فى وقت لاحق اليوم البيانات الرسمية ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية.

تراجع الخام الأمريكي بنسبة 1.1% إلى مستوي 63.16$ ، من مستوى الافتتاح عند 63.83$، وسجل أعلى مستوي عند 64.33$ ،وانخفض خام برنت بأكثر من 0.9% إلى مستوي 66.53$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 67.17$ ، وسجل أعلى مستوي عند 67.78$.

عند تسوية الأسعار يوم الثلاثاء ،فقد الخام الأمريكي نسبة 1.3% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ،مع استمرار عمليات التصحيح من أعلى مستوى فى عامين ونصف عند 67.94$ للبرميل ،وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.2% ، لتبتعد عن مستوي 71.36$ للبرميل الأعلى منذ أيار/مايو 2019.

فى بيانات أولية أعلن معهد البترول الأمريكي بالأمس ارتفاع المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 12.8 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي فى 5 آذار/مارس، فى ثالث زيادة أسبوعية على التوالي ،لتتجاوز توقعات الخبراء ارتفاع بحوالي 2.7 مليون برميل.

وعلى حسب تلك البيانات ارتفع إجمالي المخزونات التجارية فى الولايات المتحدة إلى حوالي 495 مليون برميل ،والذي يعد أعلى مستوى منذ الأسبوع المنتهي فى الأول من كانون الثاني/يناير الماضي.

ويترقب المتعاملون فى وقت لاحق اليوم البيانات الرسمية للمخزونات التجارية ومستويات الإنتاج ،ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية ،وتشير التوقعات إلى ارتفاع المخزونات بحوالي 3 مليون برميل.