شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يستأنف خسائره قرب أدنى مستوى فى 4 أشهر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليستأنف خسائره مقابل الدولار الأمريكي التي توقفت مؤقتا بالأمس ، ليقترب مرة أخرى من أدنى مستوى فى أربعة أشهر ، بفعل انتعاش عائد سندات الخزانة الأمريكية قبيل صدور بيانات التضخم الرئيسية فى الولايات المتحدة خلال شباط/فبراير.

تراجع اليورو مقابل الدولار بحوالي 0.3% إلى 1.1869$ ، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.1900 $،وسجل أعلى مستوى عند 1.1902$.

أنهي اليورو تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 0.5% مقابل الدولار ، فى أول مكسب فى غضون الخمسة أيام الأخيرة ،ضمن عمليات الارتداد من أدنى مستوى فى أربعة أشهر عند 1.1835$ المسجل فى وقت سابق من التعاملات.

ارتفع مؤشر الدولار يوم الأربعاء بأكثر من 0.2% ،ليستأنف مكاسبه التي توقف مؤقتا بالأمس ، ضمن عمليات تصحيح وجني أرباح من أعلى مستوى فى أربعة أشهر عند 92.50 نقطة ، عاكسا انتعاش مستويات العملة الأمريكية مجددا مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

يأتي هذا الانتعاش مع تجدد عمليات شراء الدولار كأفضل استثمار بديل ، بعد ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية مرة أخرى ،وعزوف المستثمرين عن شراء العملات ذات المخاطر العالية.

ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات يوم الأربعاء بأكثر من 1.5% ،مستأنفا الصعود الذي توقف بالأمس ،ليظل بالقرب من أعلى مستوى فى 13 شهرا عند معدل 1.622%.

تأتي تلك التطورات فى سوق السندات الأمريكي ، قبيل صدور بيانات التضخم الرئيسية فى الولايات المتحدة خلال شباط/فبراير فى وقت لاحق اليوم ،وقبل مزادات الخزانة الحكومية هذا الأسبوع.