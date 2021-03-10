شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 10-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي بعض الميل الصاعد الطفيف الآن ليتذبذب حول 0.7700، بينما يستمر المتوسط المتحرك 50 بالضغط سلباً على السعر، ليبقى سيناريو الاتجاه الهابط قائماً لهذا اليوم، والذي يعتمد على الثبات دون مستويات 0.7765 و0.7805، مع التذكير بأن أهدافنا تبدأ عند 0.7615 وتمتد إلى 0.7450 بعد كسر المستوى السابق.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7615 والمقاومة 0.7725

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط