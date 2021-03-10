شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 10-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجد سعر عقود خام برنت دعم قوي عند 66.85 ليرتد صعوداً ويتجه نحو اختبار مستوى 67.90، ولا يزال سيناريو الاتجاه الهابط فعالاً لهذا اليوم بشرط الثبات دون هذا المستوى، بانتظار كسر 66.85 لتعزيز التوقعات باستمرار الاتجاه التصحيحي الهابط نحو 65.80 ثم 64.50 كمحطات سلبية رئيسية، مع الأخذ بعين الاعتبار أن اختراق 67.90 سيوقف السيناريو السلبي ويدفع السعر لاستعادة الاتجاه الرئيسي الصاعد من جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 65.00 والمقاومة 68.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط